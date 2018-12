: Manovra,Martina:mobilitazione nel Paese - TelevideoRai101 : Manovra,Martina:mobilitazione nel Paese - Cyber_Feed : Breaking News #Manovra,Martina:mobilitazione nel Paese - Signorino978 : RT @Debby1861: Nella #Manovra Il #DopoDiNoi riportato a 56,1 mln di € dopo che il governo Gentiloni, di cui #Martina era ministro, lo avev… -

"Con il lavoro fatto in questi giorni stiamo rilanciando lanel. Saremo in tutte le piazze anche il prossimo 12 gennaio.Saranno manifestazioni aperte a tutti coloro che vogliono protestare contro le scelte fatte con la". Così il segretario uscente e candidato alla segreteria del Pd,. "L'unità del Pd è fondamentale (...).Le mobilitazioni contro questaingiusta per gli italiani sono la premessa per la battaglia alle europee e alle amministrative di maggio", dichiara.(Di domenica 30 dicembre 2018)