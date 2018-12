Manovra | Lega a Forza Italia | ' Da voi macelleria sociale con Fornero'

Manovra - scontro Fi-Lega su legge Fornero : ANSA, - ROMA, 30 DIC - "Fi prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò Fi e la macelleria sociale che è iniziata con quel ...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - 'Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact'. È quanto dichiara in ...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - "Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact". È quanto dichiara in ...

Manovra ottiene la fiducia e la Lega dichiara : 'Inspiegabile l'atteggiamento di FI' : La Manovra ha ricevuto il voto di fiducia e dunque è ormai a un passo dalla definitiva approvazione. Le proteste però non si sono certo allentate. I deputati di Forza Italia si sono presentati in aula con dei gilet azzurri, dichiarando di volere meno tasse, mentre i Dem, per voce di Graziano Delrio, hanno proclamato la propria contrarietà assoluta. Lega e M5S rimangono però coesi e vanno avanti. I capigruppo leghisti Romeo e Molinari dichiarano ...

Manovra - Fi protesta con gilet azzurri. Berlusconi 'Da gennaio in tutta Italia'. Lega 'Atteggiamento ridicolo' : Almeno sui temi dell'economia. Una mossa che spiazza e irrita i leghisti. Costretti a intervenire con una nota. Flash mob con i gilet. Fico interrompe la seduta La protesta forzista va in scena alla ...

Manovra - Brunetta contro Salvini : “Ha tradito gli elettori. M5s? Incompatibile con Lega - torni alla sinistra estrema” : J’accuse di Renato Brunetta contro il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa di Forza Italia alla Camera, con Antonio Tajani e Mariastella Gelmini, contro la Manovra: “Salvini ha tradito. Ha tradito i suoi elettori, quelli del centrodestra, ha tradito il nord e ha tradito anche me, che sono stato eletto in un collegio uninominale. Salvini -ha scandito il responsabile della politica economica del ...

Manovra - è rottura tra Forza Italia e Lega : “Matteo Salvini è un traditore” : Durissimo scontro sui contenuti della legge di bilancio fra Forza Italia e la Lega. Renato Brunetta parla di "Salvini traditore degli elettori", mentre Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, sottolinea come il "reddito di cittadinanza è un capriccio del Movimento 5 Stelle che sarà pagato dal Nord.Continua a leggere

Manovra - il Pd in piazza contro il governo 'Lega e 5S affossano il Paese' : 'Hanno penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante ...

Manovra - rissa sfiorata in Aula tra Marattin (Pd) e Molteni (Lega) : rissa sfiorata in Aula alla Camera tra Daniele Marattin del Pd e Nicola Molteni della Lega durante la discussione sulla Manovra. Il deputato Dem è corso verso il collega ai banchi del Carroccio. I commessi li hanno separati. Il presidente della Camera Roberto Fico li ha invitati a calmarsi. Dai banchi della Lega si urlava "Fuori, fuori".Continua a leggere

Manovra - reddito di cittadinanza : così la Lega lo 'sposta' verso nord : Altro che 'fatto', come nella ormai famosa lista compilata da Di Maio sui risultati del governo. Il reddito di cittadinanza , se tutto andrà secondo i desiderata del M5S, sarà inserito in un decreto ...

Manovra - reddito di cittadinanza : così la Lega lo "sposta" verso nord : Altro che "fatto", come nella ormai famosa lista compilata da Di Maio sui risultati del governo. Il reddito di cittadinanza, se tutto andrà secondo i desiderata del M5S, sarà inserito in un decreto ad hoc a gennaio (forse insieme alla Quota 100). E col passare del tempo sta mutando pelle, con una mi

Manovra - il regalo di Lega e M5s ai comunisti : la vergogna - 200mila euro per la memoria di Nilde Jotti : Basta che non ci raccontino che ce l' aveva chiesto l' europa, che ritenevano non trattabile la Manovra economica annoverasse anche 200mila euro per celebrare Nilde Jotti, che il Commissario per gli affari economici Pierre Moscovici (che pure avrebbe il cognome giusto) abbia insistito perché l' ex c

Manovra - bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5s. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

Manovra - Sergio Mattarella : l'ipotesi della firma accompagnata da una lettera di richiamo a Lega e M5S : Il retroscena lo racconta La Stampa e svela cosa il presidente Sergio Mattarella sarebbe pronto a fare dopo giorni a seguire, per lo più in tv e attraverso gli 'osservatori' del Quirinale, le ...