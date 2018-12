Manovra | voto finale alla Camera Diretta

Manovra - sì tra le polemiche al voto di fiducia alla Camera. Oggi il via libera : 327 i favorevoli, 288 i contrai. La seduta riprenderà questa mattina alle 9 ed entro il 31 dicembre il testo deve essere inoltrato al Colle e firmato dal Capo dello Stato -

Manovra - i deputati di Liberi e uguali espongono la Costituzione durante il voto : “Premiate evasori e furbetti” : durante il voto di fiducia alla Camera, i deputati di Leu sono passati sotto i banchi della presidenza di Montecitorio alzando la Costituzione. La protesta era stata annunciata dal capogruppo Federico Fornaro, nell’esprimere il voto fortemente contrario alla legge di bilancio: “Non è una Manovra del cambiamento, al contrario è Manovra tutt’altro che innovativa, è una Manovra vecchia che premia i grandi evasori e i furbetti ...

Manovra - oggi il voto finale : Smentisce intanto l'ipotesi dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Perché dovrei andarmene proprio adesso?", dice in un colloquio con 'La Repubblica'. "Se avessi voluto lasciare tutto ...

Manovra - alla Camera l'esame del provvedimento in vista del voto definitivo : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

Manovra - ok tra le proteste : FI lancia i gilet azzurri. Oggi al voto finale : Ci sono quasi tutti, ad assistere, a partire dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presente Luigi Di Maio, assente , ma è senatore, Matteo Salvini. E assistono all'...

Manovra - sì tra le polemiche al voto di fiducia alla Camera. Oggi il via libera. Proteste dell'opposizione : 327 i favorevoli, 288 i contrai. La seduta riprenderà questa mattina alle 9 ed entro il 31 dicembre il testo deve essere inoltrato al Colle e firmato dal Capo dello Stato -

Manovra - dalla Camera ok alla questione di fiducia : domani il voto finale : Noi con la Manovra del popolo stiamo facendo l'esatto contrario: è normale che ora il Pd protesti, è un dimostrazione della sua coerenza politica". Lo ha affermato il capogruppo M5S al Senato, ...

Manovra - via al voto sulla fiducia alla Camera : È iniziata la chiama alla Camera per la fiducia sulla Manovra. L'inizio delle votazioni era previsto per le 18.30 ma è slittato per via degli interventi delle opposizioni in aula....

Manovra - via al voto sulla fiducia alla Camera : È iniziata la chiama alla Camera per la fiducia sulla Manovra. L'inizio delle votazioni era previsto per le 18.30 ma è slittato per via degli interventi delle opposizioni in aula. Al termine del voto ...

Manovra - il voto di fiducia alla Camera tra le proteste | : Dopo le tensioni in Aula di ieri, alle 17 sono iniziate le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia. Il 31 è l’ultimo giorno per trasformare il testo in legge

Manovra - clima teso in aula alla Camera. Al via il voto sulla fiducia : Seduti nei banchi del governo, il premier Conte, il vicepremier Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e il collega dell'Istruzione ...

Manovra - è di nuovo bagarre alla Camera prima del voto di fiducia | : Dopo le tensioni in Aula di ieri, con la rissa sfiorata più volte tra i deputati, ancora polemiche durante la votazione sulla fiducia posta dal governo oggi. L'ok definitivo sul testo arriverà ...

Manovra - il giorno del voto alla Camera. Forza Italia in Aula con i gilet azzurri. Il Pd : “Premiati i furbi e umiliati gli onesti” : Accuse, contraccuse, gilet azzurri indossati prima in Aula e poi davanti a Montecitorio con la promessa di portarli in piazza a gennaio. La discussione sulla legge di Bilancio finisce come era iniziata. Le opposizioni attaccano Lega e M5s per l’iter verso l’approvazione e i contenuti, il governo tira dritto e attende il via libera con il voto di fiducia. Le nuove proteste producono l’effetto di ritardare nuovamente i lavori, ...

Manovra al voto di fiducia. Bagarre su Fico - la diretta : In corso le dichiarazioni di voto. Opposizioni all'attacco, ma Di Maio: "Si oppongono ad aiuti ai deboli"