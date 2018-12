Manovra - alla Camera il voto definitivo. Bagarre su un post M5S : "Siamo sotto attacco" : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

Manovra : 'Siamo sotto attacco' - scoppia la bagarre per il post M5s poi rimosso. Oggi il voto finale : L'Aula della Camera ha avviato le votazioni sugli oltre duecento ordini del giorno sulla Manovra. Il governo, con il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, ha espresso il parere sui documenti. L'ok definitivo alla Manovra, con il voto finale, è atteso per il pomeriggio. E' scoppiata nuovamente la bagarre per un post del ...

Manovra - voto finale alla Camera Diretta : Sempre la Manovra economica in primo piano. Alle 9,40 l'Aula della Camera ha ripreso i suoi lavori per esaminare gli ordini del giorno , oltre duecento, alla legge di bilancio sulla quale il governo ...

Manovra - sì tra le polemiche al voto di fiducia alla Camera. Oggi il via libera : 327 i favorevoli, 288 i contrai. La seduta riprenderà questa mattina alle 9 ed entro il 31 dicembre il testo deve essere inoltrato al Colle e firmato dal Capo dello Stato -

Manovra - i deputati di Liberi e uguali espongono la Costituzione durante il voto : “Premiate evasori e furbetti” : durante il voto di fiducia alla Camera, i deputati di Leu sono passati sotto i banchi della presidenza di Montecitorio alzando la Costituzione. La protesta era stata annunciata dal capogruppo Federico Fornaro, nell’esprimere il voto fortemente contrario alla legge di bilancio: “Non è una Manovra del cambiamento, al contrario è Manovra tutt’altro che innovativa, è una Manovra vecchia che premia i grandi evasori e i furbetti ...

Manovra - oggi il voto finale : Smentisce intanto l'ipotesi dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Perché dovrei andarmene proprio adesso?", dice in un colloquio con 'La Repubblica'. "Se avessi voluto lasciare tutto ...

Manovra - ok tra le proteste : FI lancia i gilet azzurri. Oggi al voto finale : Ci sono quasi tutti, ad assistere, a partire dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presente Luigi Di Maio, assente , ma è senatore, Matteo Salvini. E assistono all'...

Manovra - dalla Camera ok alla questione di fiducia : domani il voto finale : Noi con la Manovra del popolo stiamo facendo l'esatto contrario: è normale che ora il Pd protesti, è un dimostrazione della sua coerenza politica". Lo ha affermato il capogruppo M5S al Senato, ...

Manovra - via al voto sulla fiducia alla Camera : È iniziata la chiama alla Camera per la fiducia sulla Manovra. L'inizio delle votazioni era previsto per le 18.30 ma è slittato per via degli interventi delle opposizioni in aula....

Manovra - il voto di fiducia alla Camera tra le proteste | : Dopo le tensioni in Aula di ieri, alle 17 sono iniziate le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia. Il 31 è l’ultimo giorno per trasformare il testo in legge