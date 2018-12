Manovra | via libera definitivo da Camera

Manovra - c'è il via libera L'ira delle opposizioni : Intanto le voci, secondo cui il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sta per lasciare il governo sono ''smentite''. La Manovra approvata dal parlamento ''è quella che tutti abbiamo voluto'' ha ...

Via libera Manovra - governo soddisfatto : 17.26 governo soddisfatto dopo il via libera alla legge di Bilancio. Gli italiani si accorgeranno "presto" degli effetti positivi della Manovra,ha dichiarato il premier Conte lasciando Montecitorio al termine della votazione "E' quella che tutti noi abbiamo voluto", rimarca il ministro dell'Economia, Tria, smentendo le indiscrezioni su sue possibili dimissioni. "Soddisfattissimo" il vicepremier Di Maio.

La Manovra ottiene il via libera definitivo. Ecco le misure : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Manovra : Coldiretti - domani agricoltori in piazza - al via 'Salvaolio' : Roma, 30 dic. (AdnKronos) - All’indomani dell’approvazione della Manovra sono gli agricoltori i primi a scendere in piazza per denunciare l’assenza nella legge di stabilità delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che

Manovra tra le proteste : via libera della Camera alla fiducia con 327 sì : Dopo le tensioni e le polemiche in Aula, il sit in del Pd in piazza Montecitorio per contestare la Manovra «approvata a scatola chiusa». Di Maio: Pd e Forza Italia si oppongono ad aiuti ai deboli. Berlusconi: a gennaio gilet azzurri in piazza. La Lega: ridicolo e inspiegabile l’atteggiamento degli Azzurri...

La Manovra al via libera definitivo. Tra le proteste : proteste in Aula e manifestazioni in piazza anticipano la terza ed ultima fiducia posta dal governo sulla manovra, incassata con 327 sì. In un clima teso, con le opposizioni sulle barricate, il governo si appresta ad incassare domani, più che in zona Cesarini, il via libera definitivo alla legge di Bilancio. Ma a rubare la scena è soprattutto lo scontro tra maggioranza e opposizioni, ormai arrivato a livelli ...