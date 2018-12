Manovra | un bonus per le aziende tutte digitali

Il trucco nascosto nella flat tax al 15% Scatterà anche per i redditi più alti Ecobonus - asili : le novità della Manovra : Tassazione agevolata senza tetto. Per averla contano le entrate dell’anno prima. E c’è già chi rinvia le fatture

Manovra 2019 - Lecotassa e lecobonus sono legge : Con 327 sì e 228 no il governo ha ottenuto, per la terza volta in tre settimane, la fiducia sul disegno di legge bilancio che contiene la famigerata ecotassa sulle auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e lecobonus per quelle fino a 70 g/km. Il provvedimento, che non è cambiato a Montecitorio rispetto al testo approvato il 23 dicembre al Senato, sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in ...

Famiglia - ecco i bonus in Manovra : dai 1.500 euro per il nido ai 5 giorni a casa per i neopapà : Il bonus nido sale da 1.000 a 1.500 euro, il congedo per i neopapà si allunga a 5giorni (erano 4) e le mamme potranno restare al lavoro, se la salute lo consente, sino alla data del parto e godere dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bimbo. Sono queste le principali novità per le famiglie introdotte dalla manovra di bilancio in corso di approvazione...

Manovra - intesa con la Ue : ecobonus e fisco cambiano : L'accordo fra l'Italia e la Commissione europea sulla Manovra è fatto. La notizia è arrivata martedì sera, ma ancora non è ufficiale. A farla trapelare sono state fonti del ministero dell'Economia. Ieri sera una lettera del premier Giuseppe Conte ha comunicato all'Europa la retromarcia del governo gialloverde, che ha accettato di tagliare più di 10 miliardi di euro dalla 'Manovra del ...

Manovra. Ecobonus sull'acquisto se si rottama l'auto - meno fondi a sicurezza lavoro : La promozione è affidata alla 'Sport e Salute', la nuova Spa che sostituisce Coni Servizi. Stretta anti-pirateria per le partite Una stretta contro la pirateria pergli eventi sportivi, partite di ...

Manovra : novità su pensioni di cittadinanza - ecotassa - bonus 18enni : La commissione Bilancio del Senato riprende stamattina l’esame del testo della Legge di bilancio 2019, e l’arrivo in Aula è slittato a venerdì. Erano infatti saltate tutte le tre sedute previste per ieri, in attesa delle modifiche che il governo ha inviato a Bruxelles per scendere a una percentuale di deficit pari al 2.04% invece che al 2.4% e che, se approvate, dovranno trasformarsi in uno o più emendamenti dell’esecutivo o dei ...

Dalle pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della Manovra Bonus 18enni - il ministro : non solo libri : Prorogato (ma in versione soft) il blocco dell’adeguamento all’inflazione per gli assegni sopra i 1.530 euro. Il taglio per le pensioni elevate scatterà a partire dai 100 mila euro. Rinvio di 15 anni per l’obbligo di mettere a gara le concessioni delle spiagge. Slitta l’arrivo in Aula del testo

Manovra di bilancio 2019 - i concerti esclusi dal bonus cultura : ... teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera: a riferirlo è il sito di RaiNews, secondo il quale la possibilità di spendere il bonus in musica dal vivo e spettacoli ...

Manovra - trovata l’intesa a Palazzo Chigi : “Ecotassa per auto di lusso e Suv. Bonus per ibride. Ok a taglio pensioni d’oro” : Ok all’ecotassa ma solo per i suv e le auto extralusso. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre il Bonus cultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato a ...

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Tra i 260 emendamenti segnalati ci sono ecobonus e dietrofront su card cultura : Una pioggia di emendamenti ‘segnalati’: circa 260, equamente divisi tra Lega e M5s. C’è di tutto tra le modifiche alla legge di Bilancio proposte dalle due forze di maggioranza alla vigilia dell’esame del testo da parte della commissione Bilancio. Ma gli spazi politici e finanziari sono stretti. Così domenica sera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - nuovo scontro sull'ecotassa | Lega : "Via anche gli incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra - Lega-M5s : ecobonus fino al 2021 - sismabonus fino al 2024 : M5s e Lega puntano ad estendere nel tempo l'ecobonus e il sismabonus, già confermati nella legge di bilancio. Con un emendamento presentato al Senato, la maggioranza propone di estendere gli sconti ...

Manovra - con bonus-malus emissioni Panda paga più di una Bmw : Roma, 5 dic., askanews, - Una Panda che paga più di una Bmw da 50mila euro, l'ibrida Toyota Rav4 non solo fuori dagli incentivi all'acquisto ma anche tassata e, in generale, un forte vantaggio per le ...

