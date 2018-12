Manovra | Tria | evitato commissariamento Ue per 5-7 anni Moscovici | ne seguiremo

Manovra - Tria : no commissari per 5-7 anni : Così il ministro dell'Economia Tria,che sottolinea il rispetto "delle promesse elettorali,con una Manovra per sostenere la crescita e difendere la pace sociale, in una congiuntura europea e ...

Manovra - Conte e Tria : soddisfatti - è quella che tutti abbiamo voluto : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha sottolineato: "La Manovra approvata dal Parlamento è quella che tutti abbiamo voluto".

Manovra - Tria : no commissari per 5-7 anni : 19.12 La Manovra è stata approvata "entro i tempi previsti che ci hanno evitato, da un lato la gestione del bilancio con le mani legate dell'esercizio provvisorio, e dall'altro una procedura europea per deficit eccessivo che di fatto avrebbe commissariato il Paese per 5-7anni". Così il ministro dell'Economia Tria,che sottolinea il rispetto "delle promesse elettorali,con una Manovra per sostenere la crescita e difendere la pace sociale, in una ...

Giovanni Tria - il raptus del ministro dopo l'ok alla Manovra : 'Ho vinto - adesso decido io' : Chi si aspettava di trovare il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'orlo di una crisi di nervi dopo settimane tesissime per la trattativa sulla manovra con Bruxelles dovrà ricredersi. Il ministro è apparso in queste ultime ore rilassato ...

Manovra - ok definitivo alla Camera. Tria : «Evitato commissariamento Ue» : Sì definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri....

Manovra - Tria : Voluta da tutti - non vedo perché dovrei lasciare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Tria : 'Non mi dimetto.Se sono vincitore morale devo restare' : Roma, 30 dic., askanews, - Giovanni Tria, ministro dell'Economia, esclude categoricamente le sue dimissioni. In una conversazione con il giornalista di Repubblica Tommaso Ciriaco afferma. 'Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto. Ho letto che ...

Manovra : Tria - soddisfatti fiducia - modifiche Ires 'dettagli' : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 29 dic. , AdnKronos, - ?Sí, siamo soddisfatti?. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, risponde così ai giornalisti che, subito dopo il voto di fiducia sulla Manovra alla Camera, gli chiedono un commento. E alla domanda sulla necessità di intervenire a breve per ...

Manovra - il ritorno del piano Industria 4.0 : ecco i provvedimenti rinnovati e quelli ridimensionati : Industria 4.0 riprende quota col maxi emendamento. O no? No, secondo il suo “padrino” Carlo Calenda che alla vigilia di Natale ha lamentato come la Manovra abbia “tagliato tutto”, le imprese vengono “più tassate, tagliata Industria 4.0 e niente per la scuola. Prevedo altri sacrifici in arrivo in primavera”. Secondo Calenda, infatti, l’unico pregio della Manovra “è aver evitato per ora la procedura, ...