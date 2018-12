Manovra | ' Siamo sotto attacco' | scoppia la bagarre per il post M5s poi rimosso Oggi il

Manovra - M5S : "Siamo sotto attacco" : 11.39 "Siamo sotto attacco",denunciano e senza tanti giri di parole parlano di "vero e proprio terrorismo", "mediatico e psicologico".Così i 5 Stelle sul Blog delle Stelle,nel giorno in cui la Camera affronta il voto finale alla Manovra "Non cederemo ai ricatti. Andremo avanti a testa alta,con il coraggio e l'ambizione di sempre:cambiare in meglio l' Italia. Sempre dalla parte del popolo". "In corso la più violenta offensiva nei confronti ...

Manovra - il ministro Tria : 'Siamo soddisfatti. Modifiche all'Ires? Dettagli' : 'Sì, siamo soddisfatti'. Risponde così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ai cronisti che gli chiedono un commento dopo che il governo ha incassato la fiducia sulla Manovra a Montecitorio. E sulle correzioni che si dovranno apportare sull'Ires, il ...

Manovra - pensionati in piazza : "Non siamo il bancomat del governo" : MILANO - I pensionati scendono in piazza da Nord a Sud contro il governo per il taglio delle rivalutazioni degli assegni previste dal maxiemendamento alla Manovra approvato al Senato. 'Ancora una ...

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Manovra scritta in Italia - non in Ue. Non siamo osservati speciali a Bruxelles” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, che è “populista” perché è ...

Manovra - dopo l’ok del Senato la palla passa alla Camera. Salvini : “Abbassiamo le tasse” : dopo l'approvazione al Senato, la legge di Bilancio passa all'esame della Camera. Il testo dovrebbe arrivare super-blindato anche a Montecitorio e la discussione potrebbe essere ridotta al minimo, come avvenuto anche a Palazzo Madama. Il 27 il testo arriva in commissione, il 28 in Aula. Intanto Salvini ribadisce che "la Manovra abbassa le tasse".Continua a leggere

Manovra - Salvini : 'Niente miracoli ma siamo al governo con le palle' : "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola", dice Matteo Salvini su Fb parlando della Manovra, "non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'é un ...

Manovra - il maxiemendamento slitta a domani. Conte : "Siamo in zona Cesarini" : Il maxi emendamento del governo Contenente la Manovra economica sarà presentato sabato alle 14 e alle 20 ci sarà la prima chiama sulla fiducia già preannunciata dal governo. La decisione è stata resa ...

Manovra - Conte : Sul maxi-emendamento siamo al rush finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte : "Siamo al rush finale" : 18.10 "Siamo al rush finale. Confidiamo che nella giornata di domani la Manovra al Senato possa essere approvata. So che siamo in zona Cesarini". Lo ha detto il premier Conte a proposito del maxiemendamento del governo. "L'Iva l'abbiamo ereditata. Il meccanismo delle clausole di salvaguardia non l'abbiamo inventato noi", dice Conte. "Perseguiamo una crescita robusta che liberi molte risorse". Sull'autonomia alle Regioni: "E' un impegno del ...

Manovra - Giorgetti : 'Tria voleva target deficit-Pil all'1 - 6% - siamo scesi a 2% perchè ci siamo scazzottati' : Inizialmente il ministro dell'economia Giovanni Tria era per un rapporto deficit-Pil all'1,6%, ben inferiore a quel 2,4% che è stato inciso sempre inizialmente nel NaDef dal governo M5S-Lega, poi abbassato al 2,04% per andare ...

Manovra - Salvini : felice per il sì passiamo dalle parole ai fatti : Milano, askanews, - "Sono molto felice perchè il sì a questa Manovra economica ci permette di passare dalle parole ai fatti: troppe parole, zero virgola, uno, due, tre... è una Manovra diversa da ...