Manovra | sì tra le polemiche al voto di fiducia alla Camera Oggi il via libera Proteste

Tra pensionati furiosi e incubo tasse locali - Salvini non mette la faccia su una Manovra che non sente sua : "Presidente Conte, la informo che l'avaro di Moliere, come lei ha apostrofato i pensionati e poi, per correggersi, le sigle sindacali, è qui in aula. Glielo ripeta adesso, se ritiene…guardi, sono ...

Bagarre fino all'ultimo - la fiducia alla Manovra passa tra urla e proteste : Sui banchi del governo ci sono il premier Giuseppe Conte , il suo vice Luigi Di Maio , il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardasigilli Alfonso Bonafede . Manca invece Matteo Salvini , ma c'...

Fiducia alla Manovra tra urla e proteste : Sit-in dei Dem con cartelli rossi: legge contro il popolo». Berlusconi lancia i gilet azzurri: «basta tasse, ora in piazza».

Manovra/ Tra tasse e investimenti nessun "ombrello" contro la recessione : Oggi la Legge di bilancio riceverà il via libera definitivo dalla Camera. Le misure varate non sembrano capaci di contrastare il rallentamento economico

VISTA DAL GOVERNO/ Siri : dalle tasse al "reddito" - la nostra verità sulla Manovra : Il sì definitivo alla manovra arriverà oggi pomeriggio. Armando Siri , Lega, , sottosegretario ai trasporti, spiega le misure.

Bagarre fino all’ultimo - la fiducia alla Manovra passa tra urla e proteste : Stavolta non volano gli schiaffi, ma basta la tensione dei commessi della Camera a descrivere il clima che si respira mentre si vota la fiducia sulla “manovra di Natale”. Il personale di servizio di Montecitorio è in allerta, brusco anche con i giornalisti, dopo la rissa sfiorata di venerdì in Aula tra Pd e Lega. C’è il timore che la situazione sfu...

Manovra - ultima fiducia tra le polemiche | : I deputati hanno votato il testo, con 327 sì. La seduta riprenderà domani alle 9 per il definitivo via libera. Il voto arriva in mezzo alle polemiche dell'opposizione che accusa il governo di aver "...

Manovra - la Camera ha approvato la fiducia tra le proteste delle opposizioni : Le accuse a Roberto Fico e la replica - Ci sono quasi tutti, ad assistere, a partire dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presente Luigi Di Maio, assente , ma è ...

Ultima fiducia per la Manovra - un sì tra le polemiche DIRETTA : La Camera, in terza lettura, ha dato l'ok alla fiducia al governo sulla manovra economica. I sì sono stati 327, contrari 228 e un astenuto. Nella notte il voto sugli odg, domani quello finale. Dura la ...

La Manovra al via libera definitivo. Tra le proteste : proteste in Aula e manifestazioni in piazza anticipano la terza ed ultima fiducia posta dal governo sulla manovra, incassata con 327 sì. In un clima teso, con le opposizioni sulle barricate, il governo si appresta ad incassare domani, più che in zona Cesarini, il via libera definitivo alla legge di Bilancio. Ma a rubare la scena è soprattutto lo scontro tra maggioranza e opposizioni, ormai arrivato a livelli ...

Passa la "Manovra del popolo". Ok alla fiducia tra proteste : E' questa la cronaca del sofferto via libera definitivo alla prima manovra gialloverde, che - dopo il voto di fiducia ottenuto con un 327 a 228 no - arriverà solo domenica a un soffio dall'esercizio ...

Manovra - ultima fiducia tra le polemiche. Domani previsto l'ok finale - : I deputati hanno votato il testo, con 327 sì. La seduta riprenderà Domani alle 9 per il definitivo via libera. Il voto arriva in mezzo alle polemiche dell'opposizione che accusa il governo di aver "...

Manovra - il voto di fiducia alla Camera tra le proteste | : Dopo le tensioni in Aula di ieri, alle 17 sono iniziate le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia. Il 31 è l’ultimo giorno per trasformare il testo in legge

Manovra - atto finale alla Camera tra risse e gilet azzurri : la diretta : I parlamentari di Fi alla Camera con un gilet azzurro con la scritta 'Basta tasse', seduta sospesa. Pd in piazza contro la...