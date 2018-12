Manovra | ok definitivo alla Camera | il testo passa con 313 sì

Manovra - ok definitivo alla Camera : Sì definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i...

Manovra - sì definitivo della Camera. Corsa per la pubblicazione in Gazzetta entro domani : A Montecitorio via libera finale alla Manovra 2019 con 313 favorevoli e 7o contrari, Pd e Leu restano in Aula ma non partecipano al voto. Per evitare l’esercizio provvisorio occorre che il ddl di bialncio ia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno...

Manovra - sì definitivo della Camera : 16.50 La Camera ha votato il sì definitivo alla Manovra. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato, il premier Conte ha abbracciato i ministri

Manovra - alla Camera il voto definitivo. Bagarre su un post M5S : "Siamo sotto attacco" : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

Manovra - alla Camera l'esame del provvedimento in vista del voto definitivo : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

La Manovra al via libera definitivo. Tra le proteste : proteste in Aula e manifestazioni in piazza anticipano la terza ed ultima fiducia posta dal governo sulla manovra, incassata con 327 sì. In un clima teso, con le opposizioni sulle barricate, il governo si appresta ad incassare domani, più che in zona Cesarini, il via libera definitivo alla legge di Bilancio. Ma a rubare la scena è soprattutto lo scontro tra maggioranza e opposizioni, ormai arrivato a livelli ...

Manovra : al via esame aula Camera - entro domani ok definitivo : E' cominciato in aula alla Camera l'esame della Manovra, passata ieri in commissione Bilancio dopo essere stata licenziata dal Senato. Il via libera definitivo è atteso per domani, oggi è atteso invece la decisione del governo di porre la questione di fiducia.

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

Pensioni - assunzioni - reddito : misura per misura - ecco il testo definitivo della Manovra : Con la Quota 100 non ci saranno penalizzazioni ma l’assegno arriverà tre mesi dopo, che diventano sei per i dipendenti pubblici. Diminuisce il fondo per gli investimenti statali

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco | L’analisi : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

Manovra - in attesa del maxiemendamento i tempi dell'ok definitivo si allungano : Nell'attesa del maxiemendamento che dovrebbe consentire al Senato di licenziare in seconda lettura la Manovra, si allungano ancora i tempi per l'ok definitivo alla legge di bilancio. L'esame in Aula di Montecitorio è stato infatti "differito al 28 e 29 dicembre, mentre il 27 lavorerà la Commissione".Il testo del maxiemendamento doveva essere consegnato nella giornata di ieri, ma secondo quanto si apprende dalla Ragioneria hanno ...

Ok definitivo Manovra dalla Camera il 27 e 28 dicembre : Roma, 20 dic., askanews, - Il presidente della Camera Roberto Fico convocherà l'aula di Montecitorio per discutere la manovra giovedì 27 dicembre, con prosecuzione prevista venerdì 28. Il lavoro della ...