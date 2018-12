Manovra | oggi il voto finale

Manovra - oggi il via libera finale. Corsa per la pubblicazione in Gazzetta entro domani : È in corso la seduta dell’Aula di Montecitorio che darà il via libera finale alla Manovra 2019. Nonostante le proteste dell’opposizione per l’esiguità dei tempi di dibattito riservati al Parlamento, oggi l’approvazione definitiva non è in discussione. Per evitare che il Paese piombi nello spettro dell’esercizio provvisorio bisogna assicurare che la Manovra sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro ...

Manovra - ok tra le proteste : FI lancia i gilet azzurri. Oggi al voto finale : Ci sono quasi tutti, ad assistere, a partire dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presente Luigi Di Maio, assente , ma è senatore, Matteo Salvini. E assistono all'...

Manovra - sì tra le polemiche al voto di fiducia alla Camera. Oggi il via libera. Proteste dell'opposizione : 327 i favorevoli, 288 i contrai. La seduta riprenderà questa mattina alle 9 ed entro il 31 dicembre il testo deve essere inoltrato al Colle e firmato dal Capo dello Stato -

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : oggi l'approvazione della Manovra - 30 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua l'esame della manovra alla camera; Una quarantina di terroristi uccisi in Egitto , 30 dicembre 2018, .

Cos’è successo oggi con la Manovra : La Camera ha votato la fiducia alla legge di bilancio, per l'approvazione definitiva bisognerà aspettare domani

Tasse più alte - ecco chi paga. Manovra - oggi l'ultima fiducia : ...4 miliardi, e saranno applicate su banche e assicurazioni, 5,6 miliardi,, su imprese in generale, 2,4 miliardi,, sul settore del gioco d'azzardo, 2,1 miliardi,, sui grandi gruppi dell'economia ...

Manovra - oggi il voto di fiducia. Salvini smentisce il rimpasto : 'Squadra che vince..' : Si inizia alle 17 con le dichiarazioni, un'ora dopo la chiama sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. Il via libera definitivo non prima di domani -

Manovra - Pd in piazza contro il governo : 'Affama i poveri e calpesta la democrazia'. Oggi il voto di fiducia : 'Hanno penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante ...

Manovra - oggi alla Camera la fiducia dalle 18.30 : Garavaglia: Dl reddito e quota 100 in Parlamento a gennaio Il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, aveva annunciato ai deputati che "reddito di cittadinanza e quota 100 avrete modo di ...

Manovra - oggi alle 18.30 il voto di fiducia alla Camera : Roma, 29 dic., askanews, - Ultime ore per l'approvazione definitiva della Manovra, con l'aula della Camera che darà il via libera tra oggi e domani alla legge di bilancio. Si comincia questo ...

Manovra - rissa in Aula Oggi si vota la fiducia : Montecitorio come uno stadio invaso da tifosi esagitati e dove anche l'arbitro non è imparziale. Non è stata una bella pagina per la storia della nostra democrazia quella scritta ieri nell'Aula della ...