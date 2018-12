Manovra, M5S: "Siamo sotto attacco"

: La manovra del popolo sta per diventare legge dello Stato. Dopo soli 6 mesi di Governo arriva una legge di bilancio… - M5S_Senato : La manovra del popolo sta per diventare legge dello Stato. Dopo soli 6 mesi di Governo arriva una legge di bilancio… - ManlioDS : Chissà dov'erano i parlamentari che oggi blaterano di '#Parlamento umiliato' (seppur senza violazioni del regolamen… - raffaellapaita : Il mio intervento in aula per denunciare i tagli del governo nella manovra di bilancio a firma #Lega e #M5S alle… -

",denunciano e senza tanti giri di parole parlano di "vero e proprio terrorismo", "mediatico e psicologico".Così i 5 Stelle sul Blog delle Stelle,nel giorno in cui la Camera affronta il voto finale alla"Non cederemo ai ricatti. Andremo avanti a testa alta,con il coraggio e l'ambizione di sempre:cambiare in meglio l' Italia. Sempre dalla parte del popolo". "In corso la più violenta offensiva nei confronti della volontà popolare in 70 anni di Repubblica".Nel mirino "grandi lobby,poteri forti e comitati d'affari"(Di domenica 30 dicembre 2018)