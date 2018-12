Manovra | M5S chiede a 10 deputati motivi assenza al momento del voto

Manovra - alla Camera il voto definitivo. Bagarre su un post M5S : "Siamo sotto attacco" : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

Manovra - M5S investe sulla scuola : “Da noi ‘barbari’ 2 - 6 mld in più” : Il M5S rivendica i suoi risultati ottenuti nel campo dell'istruzione, che ammontano a 2,6 miliardi in più investiti sulla scuola: "Chi ci ha dipinto in questi anni come i barbari, gli incompetenti, gli ignoranti non puo' accettare che, grazie alla nostra legge di Bilancio, anche gli investimenti nella scuola cresceranno", ha dichiarato Luigi Gallo, portavoce del Movimento.Continua a leggere

Manovra : 'Siamo sotto attacco' - scoppia la bagarre per il post M5s poi rimosso. Oggi il voto finale : L'Aula della Camera ha avviato le votazioni sugli oltre duecento ordini del giorno sulla Manovra. Il governo, con il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, ha espresso il parere sui documenti. L'ok definitivo alla Manovra, con il voto finale, è atteso per il pomeriggio. E' scoppiata nuovamente la bagarre per un post del ...

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - 'Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact'. È quanto dichiara in ...

Manovra - M5s : "Non cediamo al terrorismo". Poi il post sparisce : Sul blog delle stelle appare, e poi viene rimosso, un post in cui si definiva "terrorismo psicologico e mediatico" il lavoro delle opposizioni e dei media. Fico: "Le opposizioni fanno il loro lavoro"

M5S sul blog : «Terrorismo contro la Manovra». Bagarre in Aula e il post sparisce Live : Il messaggio in un post sul blog delle Stelle — poi rimosso — in cui si condanna un «vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico» da parte di «lobby, poteri forti e comitati d'affari». Le Opposizioni: «Intervenga Fico». Il presidente della Camera: «Legittimo il loro lavoro, ma la democrazia non è sotto attacco»

Manovra - Renzi : da M5S tasse - ridicola retromarcia con Ue e condono : Roma, 30 dic., askanews, - 'Oggi i Cinque Stelle dicono che noi siamo terroristi e che la democrazia è sotto attacco. Dopo aver dichiarato ufficialmente esaurita la povertà, dopo aver obbligato il ...

Manovra - opposizioni insorgono per post su blog M5s. Carfagna : “Disappunto per quelle affermazioni” : ”La presidenza apprende con disappunto di questa dichiarazione e ritiene improprio paragonare il legittimo lavoro delle opposizioni a un atto di terrorismo”. La presidende d’Aula di Montecitorio, l’azzurra Mara Carfagna, boccia senza riserve il post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul blog delle Stelle che, prendendo spunto dalla Manovra, denuncia gli ”attacchi” alla ”democrazia” e parla di ...

Manovra - Fico al M5s : 'Nessun attacco alla democrazia - l'opposizione fa il proprio lavoro' : "Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di Bilancio". Lo dice ...

Manovra - M5S : "Siamo sotto attacco" : 11.39 "Siamo sotto attacco",denunciano e senza tanti giri di parole parlano di "vero e proprio terrorismo", "mediatico e psicologico".Così i 5 Stelle sul Blog delle Stelle,nel giorno in cui la Camera affronta il voto finale alla Manovra "Non cederemo ai ricatti. Andremo avanti a testa alta,con il coraggio e l'ambizione di sempre:cambiare in meglio l' Italia. Sempre dalla parte del popolo". "In corso la più violenta offensiva nei confronti ...

Manovra - protesta Pd contro deputata M5s : “Ci diffama”. Sgarbi a Fiano : “Noi immuni - diciamo quel cazzo che vogliamo” : Proteste Pd contro i 5 Stelle e contro il presidente della Camera, Roberto Fico durante la discussione che ha preceduto il voto di fiducia alla Camera. A scatenare la bagarre in aula diversi passaggi dell’intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 stelle durante le dichiarazioni di voto. Dai banchi del Pd è parita la protesta. “Quando qualcuno ci offende, lei ha il compito di fermarlo. Lei permette che il M5s ci insulti senza dire ...

Manovra - Delrio a M5s : “Dovevate portare ventata nuova - invece premiate i furbi e umiliate gli onesti” : “Avete fatto una legge di bilancio illegittima e incostituzionale”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, durante le dichiarazioni di voto alla Camera per la fiducia sulla Manovra: “Pensavamo che i 5 Stelle volessero portare una ventata nuova, un po’ di etica maggiore ed invece il filo rosso che lega tutti i provvedimenti che avete fatto è che avete premiato i furbi“. “Avete fatto il condono edilizio e ...

Manovra - Brunetta contro Salvini : “Ha tradito gli elettori. M5s? Incompatibile con Lega - torni alla sinistra estrema” : J’accuse di Renato Brunetta contro il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa di Forza Italia alla Camera, con Antonio Tajani e Mariastella Gelmini, contro la Manovra: “Salvini ha tradito. Ha tradito i suoi elettori, quelli del centrodestra, ha tradito il nord e ha tradito anche me, che sono stato eletto in un collegio uninominale. Salvini -ha scandito il responsabile della politica economica del ...