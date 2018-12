Manovra | la Camera vota la fiducia e Forza Italia insorge | ' Basta tasse'

Manovra - passa la fiducia alla Camera : Forza Italia si è presentato in Aula indossando gilet azzurri mentre il presidente di Montecitorio Fico ha dovuto sospendere i lavori per alcuni minuti

La Camera vota la fiducia sulla Manovra - dall’addio al Totocalcio all’ecotassa : cosa prevede : L’aula della Camera vota la fiducia alla manovra. Il testo passa con 327 pareri favorevoli in un’altra giornata di confronto acceso tra i banchi. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il ministro dell’Economia Giovanni Tr...

Manovra - il governo ottiene la fiducia alla Camera : 327 favorevoli. Fi in Aula con i gilet azzurri. Il Pd : “Premiati i furbi” : Accuse, contraccuse, gilet azzurri indossati prima in Aula e poi davanti a Montecitorio con la promessa di portarli in piazza a gennaio. La discussione sulla legge di Bilancio finisce come era iniziata. Le opposizioni attaccano Lega e M5s per l’iter verso l’approvazione e i contenuti, il governo tira dritto e incassa la fiducia con 327 voti favorevoli. Le nuove proteste producono l’effetto di ritardare nuovamente i lavori, con ...

Manovra - semaforo verde della Camera alla fiducia con 327 sì : Dopo le tensioni e le polemiche di ieri in Aula, oggi il sit in del Pd in piazza Montecitorio per protestare contro la Manovra «approvata a scatola chiusa». Nel pomeriggio la protesta dei deputati Dem contro il presidente Fico. Di Maio: Pd e Forza Italia si oppongono ad aiuti ai deboli. Berlusconi: a gennaio gilet azzurri in piazza. La Lega: ridicolo e inspiegabile l’atteggiamento degli Azzurri...

