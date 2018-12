Manovra | in arrivo il pagamento del ticket d' ingresso a Venezia dai 2 | 5 ai 10 euro

Manovra - "stangata tasse in arrivo" : ... 5,6 miliardi,, sulle imprese in generale, 2,4 miliardi,, sul settore del gioco d'azzardo, 2,1 miliardi,, sui grandi gruppi dell'economia digitale, 1,3 miliardi,, sui consumatori, 0,6 miliardi, e ...

Maria Elena Boschi - Manovra : cosa si spinge a dire prima dell'arrivo del maxi-emendamento alla Camera : Maria Elena dimostra di essersi impegnata: 'Studiando il testo del maxi emendamento si scopre finalmente chi paga per la manovra del popolo: chiaramente il popolo! Innanzitutto il mondo del no profit:...

Manovra in dirittura d'arrivo : Salvini e Di Maio esultano : Piaccia o no, la Manovra sarà approvata entro il 29 dicembre (a meno che non avvengano cataclismi). A partire dal 1 gennaio perciò molte cose cambieranno. La riforma delle pensioni entrerà da subito in vigore, mentre per il reddito di cittadinanza occorrerà aspettare marzo o aprile. Salvini e Di Maio esultano, mentre le opposizioni continuano a protestare vivacemente. Manovra pronta ad entrare in vigore, Salvini e Di Maio esultano Dopo aver ...

Manovra - caos al Senato : slitta ancora l'arrivo del maxiemendamento : ancora caos in Senato sui tempi della Legge di Bilancio . Il maxi-emendamento del Governo alla Manovra sarebbe dovuto approdare a Palazzo Madama alle 16 di oggi, venerdì 21 dicembre, slitta a domani, ...

Manovra - slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Manovra - Tria : 'le decisioni in arrivo stasera' : Il ministro dell'Economia lascia intendere che ci sarà una nuova riunione di governo. 'Entro la giornata si arriverà a determinare quali sono i possibili saldi e poi ci sarà la decisione politica' -

Manovra/ Le retromarce - e la recessione - in arrivo con il deficit al 2% - IlSussidiario.net : Italia e Ue sembrano vicine a un accordo sulla MANOVRA. Per Bruxelles un passo indietro importante, per la nostra economia resta il rischio recessione

Manovra - in arrivo la proroga di Tasi e bonus cultura : Dopo una raffica di slittamenti e a meno di nuovi rinvii, parte oggi pomeriggio alla Camera la maratona “no stop” sulla Manovra. Con la proroga al 2019 dello 0,8% della Tasi in scadenza quest’anno e del bonus cultura per gli studenti in rampa di lancio per ottenere l’ok della commissione Bilancio...

Manovra - l'arrivo in Aula slitta a mercoledì : "È evidente che almeno di un giorno si slitta ancora". Lo ha detto il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, parlando dei tempi dell'approdo in Aula della Manovra. Oggi era stato deciso un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non ci saranno prima di domani sera, l'appuntamento con l'Assemblea di Montecitorio sarà ulteriormente rinviato a ...

Manovra : Tajani - rischiamo arrivo Troika : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello Spread e della Borsa. A parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea". Inoltre "c'è il rischio poi di avere la Troika, ...