Manovra | e' legge Mattarella ha firmato

La Manovra è ufficialmente legge : arrivata la firma del presidente Mattarella : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio 2019 dopo l'approvazione finale della Camera. Lo si è appreso da fonti del Quirinale.

Manovra - la Camera ha approvato la legge con 313 sì | Mattarella ha firmato il testo - evitato esercizio provvisorio : Tria: "Fugate ombre di Italexit, rispettate promesse elettorali" - Al termine di un lungo e spinoso iter legislativo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto: "La Manovra è stata approvata ...

Ok della Camera : la Manovra è legge. Conte : “Inizia la stagione del riscatto”. L’opposizione protesta : A 24 ore dall’esercizio provvisorio la Camera approva la manovra, dopo una maratona di una settimana tra il Senato e Montecitorio interrotta solo per onorare il Natale. Il governo festeggia lo scampato pericolo e sventola comunque le sue bandiere – dal superamento della legge Fornero al reddito di cittadinanza – anche se la legge di bilancio è par...

Ok definitivo della Camera alla legge di bilancio : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

La Manovra economica è legge : la metropolitana M5 a Monza è finanziata : La Camera nel pomeriggio di domenica ha approvato la manovra economica e dunque anche il prolungamento della metropolitana lilla da Milano fino a Monza è finanziato per la parte che spetta al governo. ...

La Manovra è legge : sì definitivo della Camera. Moscovici : «Seguiremo gli sviluppi» : Dopo un iter tortuoso in Parlamento tra continui «stop and go» e voti di fiducia,la legge di bilancio ha tagliato il traguardo definitivo a ridosso del termine ultimo per evitare l’esercizio provvisorio, il 31 dicembre

Manovra - scontro Fi-Lega su legge Fornero : ANSA, - ROMA, 30 DIC - "Fi prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò Fi e la macelleria sociale che è iniziata con quel ...

La Manovra è legge. Dopo un percorso tortuoso e difficile : Con 313 sì e 70 no, il governo incassa dalla Camera il via libera definitivo alla manovra Dopo un'altra giornata caratterizzata da forti tensioni tra la maggioranza e le opposizioni. Un via libera che giunge Dopo un iter tortuoso, caratterizzato da frizioni interne all'esecutivo, polemiche con le opposizioni e momenti di tensione con l'Ue. Il primo braccio di ferro risale a fine settembre e vede i due ...

Manovra - la Camera approva con 313 voti favorevoli : il bilancio dello Stato è legge : Via libera definitivo alla legge di bilancio con 313 voti favorevoli e 70 contrari. La Camera ha approvato la Manovra economica dopo un iter caratterizzato da bagarre e proteste. “Vi siete inginocchiati a Bruxelles, in ritardo, costando miliardi di euro agli italiani”. “Potevano scriverla Renzi e Boschi“. Peggio della Fornero, “perché tagliate le pensioni senza versare una lacrima”. L’ultimo miglio della ...