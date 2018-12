Manovra di bilancio | la soddisfazione del molisano Federico | reddito di cittadinanza

Manovra - la Camera approva con 313 voti favorevoli : il bilancio dello Stato è legge : Via libera definitivo alla legge di bilancio con 313 voti favorevoli e 70 contrari. La Camera ha approvato la Manovra economica dopo un iter caratterizzato da bagarre e proteste. “Vi siete inginocchiati a Bruxelles, in ritardo, costando miliardi di euro agli italiani”. “Potevano scriverla Renzi e Boschi“. Peggio della Fornero, “perché tagliate le pensioni senza versare una lacrima”. L’ultimo miglio della ...

Legge di Bilancio - i piddini protestano per l'ok alla Manovra : Rampelli li ridicolizza con una battuta : Con 327 sì e 228 no l'aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sulla manovra. L'astenuto è stato uno. Ora si va avanti con l'esame degli ordini del giorno: si prosegue fino a mezzanotte e si riprende domani alle 9 per il voto finale sul provvedimento. alla comunicazi

Manovra : secondo l'Ufficio parlamentare di Bilancio aumenta la pressione fiscale : Nonostante la flat tax, la Manovra Economica, la cui realizzazione è stata rivendicata dal Premier Giuseppe Conte rispetto a coloro che asserivano che si trattasse di una Manovra dettata dalla Commissione europea, è destinata ad aumentare la pressione fiscale e di conseguenza le tasse. Ad affermarlo è l'Ufficio parlamentare di Bilancio, l'autorità indipendente che deve vigilare sulla correttezza dei conti del Governo M5S - Lega e sulla finanza ...

L’Ufficio parlamentare di bilancio si è espresso : la Manovra farà salire le tasse : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Una manovra recessiva, a rischio di deviazione significativa dalle regole europee e che farà aumentare la pressione fiscale. Questa la sintesi dell’intervento di Giuseppe Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, in audizione davanti alla commissione bilancio della Camera. Il rappresentante dell’organismo indipendente che si occupa di vigilare sulla finanza pubblica aveva già ...

Manovra - nella notte la Commissione Bilancio vota il mandato al relatore | Proteste Pd-Forza Italia : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Manovra : polemiche Tria-Pd - bagarre in Commissione bilancio della Camera : È bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi «massacrato» dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile sul fronte della finanza pubbl...

Tria alla Commissione Bilancio : 'La Manovra consentirà di uscire dalla trappola della bassa crescita - stimolerà i consumi e spingerà gli ... : 'Il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma e politica economica del governo e li riconduce ad un livello di deficit più basso di quello preventivato'. E' quanto ha detto, riferendosi all'accordo sulla Manovra raggiunto con la Commissione Ue, il ...

Manovra - Tria in commissione Bilancio : “Evitata procedura Ue disastrosa. No tagli agli investimenti : restano 15 miliardi” : La procedura d’infrazione sarebbe stata “disastrosa”. L’ammissione del governo arriva attraverso le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante l’audizione nella commissione Bilancio della Camera durante la quale il titolare del Tesoro ha difeso l’impostazione spiegando che l’attuale versione, in via di approvazione definitiva, “riduce la spesa corrente nel 2019 e non lo fa a ...

Manovra - l'Ufficio parlamentare di bilancio : 'Nel 2019 aumenta la pressione fiscale' : E stasera il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sarà in audizione presso la commissione alle 20.30. L'audizione di Pisauro , Upb, . Intanto il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ...

"Manovra recessiva" - l'allarme dell'ufficio Bilancio : ''Non vi è dubbio'' che nel 2019 l'Italia corre il rischio di una recessione. ''La possibilità c'è ma dire che già oggi siamo in recessione...''. E' quanto dice il presidente dell'ufficio parlamentare ...

Manovra - Ufficio parlamentare Bilancio : “È recessiva nel 2020-21. Il prossimo anno pil reale non crescerà dell’1 ma dello 0 - 8” : La Manovra a un passo dall’approvazione è “chiaramente recessiva nel 2020-21, lo dice anche il governo”. È questa la valutazione espressa dall’Ufficio parlamentare di Bilancio durante l’audizione in commissione alla Camera, nel corso della quale il presidente, Giuseppe Pisauro, ha sottolineato anche il “disallineamento” sulla crescita reale tra le stime dell’Upb e quelle del governo nonché ...

Manovra E POLITICA/ Lega o M5s : chi ci perde con la legge di bilancio? : Dopo sei mesi di Governo insieme e il varo della legge di bilancio emergono sempre più evidenti le differenze tra Lega e Movimento 5 stelle

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della Manovra. Salvini : una legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...