Manovra | deputati assenti nel voto finale | M5S chiede motivazioni

Manovra - direttivo M5S Camera chiede a 10 deputati motivo assenza voto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : M5S chiede a 10 deputati motivi assenza al momento del voto : "La Legge di Bilancio è un provvedimento cruciale e di fondamentale importanza. Lo Statuto del nostro Gruppo prevede che "ciascun componente è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori ...

Manovra - i deputati di Liberi e uguali espongono la Costituzione durante il voto : “Premiate evasori e furbetti” : durante il voto di fiducia alla Camera, i deputati di Leu sono passati sotto i banchi della presidenza di Montecitorio alzando la Costituzione. La protesta era stata annunciata dal capogruppo Federico Fornaro, nell’esprimere il voto fortemente contrario alla legge di bilancio: “Non è una Manovra del cambiamento, al contrario è Manovra tutt’altro che innovativa, è una Manovra vecchia che premia i grandi evasori e i furbetti ...

Manovra - deputati Fi con gilet azzurri. Berlusconi 'A gennaio protesta in tutta Italia' : Hanno indossato i gilet azzurri in aula, durante le dichiarazioni di voto sulla Manovra , si sono fatti anche una foto di gruppo in Transatlantico. I deputati di Forza Italia hanno scelto di ...

Manovra - deputati di Forza Italia indossano gilet azzurri in aula : Fico sospende la seduta : Protesta dei deputati di Forza Italia durante le dichiarazioni di voto sulla Manovra alla Camera. I parlamentari azzurri, appena ha iniziato a parlare la rappresentante del M5s Manzo, hanno indossato un gilet azzurro con la scritta ‘Basta tasse‘. Il presidente Fico dopo aver invitato i commessi a ritirare i gilet ha sospeso la seduta per pochi minuti L'articolo Manovra, deputati di Forza Italia indossano gilet azzurri in aula: Fico ...

Manovra - Pd scatenato contro Fico : scoppia la bagarre. Deputati dem e FdI placcati dai commessi : urla e parolacce : Dopo la richiesta di votare lo stop dell’Aula e tenere una capigruppo sui tempi di esame della legge di Bilancio, è arrivato in Aula il presidente Roberto Fico, che ha iniziato a rispondere alle obiezioni dell’opposizione sul fatto che ieri in commissione Bilancio sia stato votato il mandato al relatore sulla Manovra senza che un solo emendamento al testo venisse esaminato. Ma il Pd ha cominciato a rumoreggiare, reclamando subito il voto sullo ...

Manovra - sabato alle 11 deputati Pd in piazza : 'Governo pericoloso' : Roma, 27 dic., askanews, - 'sabato alle 11 a Roma, davanti alla Camera dei deputati a Montecitorio. Contro un governo pericoloso per gli italiani. Contro una Manovra che raddoppia le tasse al ...