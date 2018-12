Manovra | Conte e Tria | soddisfatti | è quella che tutti abbiamo voluto

Conte : ok alla Manovra del cambiamento - Italia pronta a ripartire : Roma, 30 dic., askanews, - 'Il 2018 si chiude con la prima manovra economica del Governo del cambiamento. Una manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli elettori'. E' questo il commento che ...

La Manovra è legge. Conte : 'L'Italia pronta a ripartire' : Roma, 30 dic., askanews, - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge di bilancio, con 313 sì e 70 no. La manovra aveva già passato ieri sera l'esame del voto di fiducia, superato con ...

Manovra approvata - esultano Conte e il governo. Ue : "Vigileremo" : Il premier: "Presto si vedranno gli effetti". Tria: "E' la legge di bilancio che volevamo". Moscovici

Manovra - Conte : Soddisfatti - ora qualche giorno di pausa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte - presto effetti positivi Manovra : ANSA, - ROMA, 30 DIC - Gli italiani si accorgeranno "presto, presto" degli effetti positivi della cosiddetta 'manovra del popolo'. Ne é convinto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda ...

Manovra - Marco Buti umilia Conte : 'La verità sulla trattativa' - la bomba dell'italiano più potente nell'Ue : Sconosciuto al grande pubblico della politica nostrana, il fiorentino Marco Buti è da 10 anni il direttore generale della Direzione generale per gli Affari economici della Commissione Ue . Di fatto, è ...

Manovra - Marco Buti umilia Conte : "La verità sulla trattativa" - la bomba dell'italiano più potente nell'Ue : Sconosciuto al grande pubblico della politica nostrana, il fiorentino Marco Buti è da 10 anni il direttore generale della Direzione generale per gli Affari economici della Commissione Ue. Di fatto, è l'italiano più potente in Europa insieme a Mario Draghi. Ecco perché la lettera che Buti ha inviato

Commissione Ue - Buti : "Ok sui numeri - non sui contenuti della Manovra" : 'Abbiamo approvato i numeri, non i contenuti della manovra' . A spiegarlo con una lettera al Corriere della Sera è Marco Buti , direttore generale per gli Affari economici della Commissione europea. ...

Dalla Manovra al rimpasto di governo - la conferenza stampa di Conte : Abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del mondo e abbiamo un forte risparmio privato». Le pensioni e Molière «Non abbiamo ...

I pensionati avari di Conte e le proteste contro la Manovra. Di cosa parlare stasera a cena : Qui a dicosaparlare si sono presi a cuore i diritti dei pensionati, partendo da un diritto di base, universale, quello di non essere presi per il culo. Se poi l'autore del, diciamo, dileggio è il prof. avv. presidente del Consiglio (sulla scia di Matteo Salvini) allora si supera la misura ragionevol

Manovra - Boschi contro Conte : “Si pulisca la bocca quando parla di pensionati - il suo è un attacco ignobile” : “È una legge di Bilancio perché taglia tutte le pensioni, non solo quelle d’oro o di platino. E quando, oggi, il presidente Conte in conferenza stampa si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendono i loro diritti, dovrebbe pulirsi la bocca. Perché è ignobile attaccare chi ha lavorato una vita intera per meritarsi la pensione”. A dirlo, alla Camera, durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, Maria ...

Manovra - pensionati in piazza. Conte : "Protestano per pochi euro. Con la Fornero restarono in silenzio" : È partita la protesta dei pensionati contro la Manovra. Nel mirino la norma che prevede il taglio della rivalutazione delle pensioni medie, quelle, cioè, che partono da 1.500 euro lordi. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno dato il via alla protesta in tutta Italia da oggi 28 dicembre. "Il governo - hanno affermato i segretari generali Pedretti, Bonfanti e Bellissima - usa i pensionati italiani come un bancomat. È ...

Conte rivenda la 'nostra Manovra populista'. Rimpasto della squadra? 'Forse' : Il bilancio di sette mesi di governo, le emergenze in corso, la manovra economica i temi che verranno affrontati - In Contemporanea con la discussione sulla manovra alla Camera, il presidente del ...

Manovra - Conte : "È populista perchè mantiene gli impegni presi" : Il ministro dell'Economia Tria ha sbottato contro le continue interruzioni nel corso dell'audizione in commissione bilancio: "Mi avete massacrato per un'ora, potrò pure parlare!".