Manovra | arriva ' ticket Venezia' | da 2 | 5 a 5 euro per chi sbarca

Venezia - con la Manovra arriva il ticket d'ingresso : arriva il ticket di ingresso a Venezia. Lo consente una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare e che prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro - a chi raggiunge 'con qualunque vettore la città antica'. Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno. Si pagherà, insomma, per la sola ragione di aver messo piede nella ...

Manovra - potrebbe arrivare la stangata di tasse che costerà 13 miliardi : Secondo gli esperti la Manovra indetta dal governo attuale formato dal Lega e Movimento5Stelle potrebbe attuare una pressione fiscale di ben 12,9 miliardi circa in totale nel periodo che va dal 2019 al 2021. Una vera e propria stangata potrebbe essere a carico di banche ed imprese che per coprire i costi tassativi potrebbero essere costrette a gravare di più sui clienti e dunque sui cittadini singoli. La replica di Conte non si è fatta ...

La Manovra arriva in aula alla Camera : Il Pd presenterà il suo ricorso alla Consulta contro la legge di Bilancio. Conferenza stampa anche di +Europa per denunciare le violazioni costituzionali dell’iter legislativo

La Manovra arriva in aula alla Camera tra le proteste delle opposizioni : Con la promessa del governo di cambiare le norme che aumentano l'Ires agli enti non profit, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il ...

Manovra - Giuseppe Conte : “A giorni arriva il decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza” : Il premier Giuseppe Conte ha spiuegato quali saranno i prossimi impegni del governo, a partire da gennaio: "Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni". Inoltre ha annunciato che dal 2019 verrà calibrata meglio la normativa sull'Ires, raddoppiata per il terzo settore.Continua a leggere

Manovra : il 28 arriva in Aula a Montecitorio - voto finale entro il 29 dicembre : Per le opposizioni la scelta del governo 'è politica' e non legata a problemi di copertura della norma. La seduta è stata sospesa. ore 14.30 Manovra: governo annuncia fiducia su maxiemendamento ...

Manovra economica : dopo il 'fatto' arriva il test 'vero o falso' lanciato da Di Maio : La Manovra economica, ribattezzata da Luigi Di Maio la "Manovra del Popolo", non solo è stata approvata dall'Aula del Senato al fotofinish prima delle feste, ma continua a suscitare notevoli polemiche. E questo non solo dalle opposizioni. Sembrerebbe che molti, anche all'interno delle stesse basi del M5S e della Lega di Matteo Salvini, non siano proprio entusiasti del risultato uscito dalle aule parlamentari. Di conseguenza, per evitare ...

Luigi Di Maio - arriva in Manovra all'ultimo secondo una norma per 'salvare il padre' : Il Senato approva la fiducia tra risse e urla dell' opposizione. De Falco si astiene e Forza Italia esclama: "Il Paese ora è più povero". Il Partito Democratico, invece, ha promesso che ricorrerà alla Consulta per violazione del regolamento di Palazzo Madama. Nella manovra appena approvata è stato inserito all'ultimo il famoso "saldo e stralcio", una norma che era stata contestata e rimossa dai 5 Stelle, ma alla fine è stata inserita. Una legge ...

Manovra - arriva il saldo e straccio delle cartelle Equitalia – Agenzia delle Entrate : Nel maxiemendamento alla legge di bilancio, approvato con voto del Senato a notte inoltrata, è stata inserita anche una maxi sanatoria delle cartelle esattoriali per chi ha Isee inferiore a 20mila euro. Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali sarà in vigore fino al 30 novembre del prossimo anno.Continua a leggere