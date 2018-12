Manovra | alla Camera il voto definitivo Bagarre su un post M5S | Siamo sotto

Camusso lancia l'allarme sulla Manovra : 'Tra due anni prevede pane e acqua per tutti' : La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna Camusso , segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con ...

Manovra - voto finale alla Camera Diretta : Sempre la Manovra economica in primo piano. Alle 9,40 l'Aula della Camera ha ripreso i suoi lavori per esaminare gli ordini del giorno , oltre duecento, alla legge di bilancio sulla quale il governo ...

Manovra - Fico al M5s : 'Nessun attacco alla democrazia - l'opposizione fa il proprio lavoro' : "Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco . Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di Bilancio". Lo dice ...

Università - altro che blocchi e tagli. Grazie alla Manovra saranno assunte più persone : In questi giorni, sono circolate delle voci catastrofistiche e del tutto infondate su un provvedimento presente nella legge di bilancio: quello che pospone al 1 dicembre l’assunzione a tempo indeterminato nelle Università . Si sono viste le reazioni isteriche più disparate, a partire da docenti che hanno incitato i propri studenti a lasciare il nostro Paese (come se tutti gli studenti dovessero essere assunti all’ Università ) o gente che ha ...

Manovra - alla Camera l'esame del provvedimento in vista del voto definitivo : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

La resistenza Pd alla Manovra si riduce al canto "Bella ciao" : Una politica economica folle. Hanno costretto il Parlamento a non discutere, come mai era accaduto nella storia della Repubblica'. E chiude così: 'Governo ladro'. Tornano dunque i toni forti, quelli ...

Manovra tra le proteste : via libera della Camera alla fiducia con 327 sì : Dopo le tensioni e le polemiche in Aula, il sit in del Pd in piazza Montecitorio per contestare la Manovra «approvata a scatola chiusa». Di Maio: Pd e Forza Italia si oppongono ad aiuti ai deboli. Berlusconi: a gennaio gilet azzurri in piazza. La Lega: ridicolo e inspiegabile l’atteggiamento degli Azzurri...