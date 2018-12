Manovra | a Venezia arriva tassa di soggiorno per il turismo giornaliero | da 2 | 5 a 5 euro

Venezia - con la Manovra arriva il ticket d'ingresso : arriva il ticket di ingresso a Venezia. Lo consente una norma della legge di Bilancio che la Camera sta per votare e che prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro - a chi raggiunge 'con qualunque vettore la città antica'. Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno. Si pagherà, insomma, per la sola ragione di aver messo piede nella ...

Venezia - Manovra : arriva il ticket di ingresso : La Legge di Bilancio approvata dalla Camera, al comma 1129, prevede la possibilità di applicare un contributo – tra i 2,5 e 5 euro – a chi raggiunge “con qualunque vettore la città antica” di Venezia: una sorta di “ticket di ingresso” per la città lagunare che andrà a sostituire l’attuale tassa di soggiorno. Dovrebbe funzionare con sostituto d’imposta: a pagare, come sovrapprezzo sui biglietti, ...

Manovra - gli Ncc bloccano la Roma-Fiumicino - mezzi lumaca sulla Colombo. Blitz a piazza Venezia : Ncc in rivolta in serata a Roma. mezzi lumaca sulla Roma-Fiumicino, fumogeni in autostrada. Furgoni e auto lumaca anche sulla Colombo, traffico in tilt. Altri mezzi sono arrivati in...