Manchester United-Bournemouth 4-1 | Gol e Highlights Pogba e Rashford che spettacolo

Manchester United - Solskjaer : 'Martial e De Gea? Convincerò a farli rinnovare' - : Dipenderà da loro, ma quando sei al Manchester United è difficile trovare di meglio : sei nel posto migliore, nel più grande club del mondo . Io mi auspico di poter far sì che questi calciatori ...

Manchester United - Solskjaer pressa per il rinnovo di due big in scadenza : Il suo arrivo ha dato la scossa allo United, che ha raccolto 6 punti nelle ultime due uscite. Adesso, però, Solskjaer deve occuparsi anche del mercato, nella fattispecie dei rinnovi di Martial e De Gea, giocatori in scadenza a giugno. Il manager norvegese ha dichiarato di voler convincere lo spagnolo e il francese, pedine preziose dei Red Devils, a rinnovare. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Il club vuole che rinnovino, ...

Manchester United - Shaw : “Ecco la differenza tra il calcio di Solskjaer e quello di Mourinho” : Continuano ad arrivare frecciate all’indirizzo di Mourinho, a distanza di un paio di settimane dal suo esonero. Stavolta è Luke Shaw a sottolineare quanto sia stato importante il cambio in panchina per risollevare le sorti del Manchester United. Il terzino dei Red Devils ha spiegato ai microfoni di Sky Sports quale sia la caratteristica del calcio di Solskjaer che ha permesso al nuovo manager di calarsi immediatamente nel gruppo: ...

Pronostico Manchester United vs AFC Bournemouth - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Manchester United-Bournemouth, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Manchester United-Bournemouth, domenica 30 dicembre. La cura Solskjaer ha riportato lo United a sei punti dalla zona Champions. Con il Bournemouth ai Red Devils serve una vittoria per tentare di avvicinarsi il quarto posto con il vantaggio di conoscere in anticipo il risultato tra Crystal ...

Manchester United - ecco il balletto di Pogba : Sono iniziate le coccole. Il Manchester United sta facendo quadrato intorno a Paul Pogba affinché il francese campione del mondo si senta finalmente al centro del progetto futuro del club. Da Matic a Woodward passando per Solskjaer tutti stanno spendendo parole per lui, confermando così indirettamente quel che si è detto ...

Manchester United : via Mourinho - il leader è Pogba. Il suo discorso alla squadra. VIDEO : Un discorso da leader dello spogliatoio, fatto ai compagni nel tunnel poco prima di scendere in campo, sul prato dell'Old Trafford: Paul Pogba si è ripreso così il Manchester United, dopo i mesi in ...

Manchester United - Rooney perquisito a Old Trafford : la foto diventa virale : Dallo scorso giugno ha inaugurato la sua avventura nella Major League Soccer statunitense, certo è che il nome di Wayne Rooney è impresso nella storia del Manchester United . Tredici le stagioni ...

Manchester di nuovo… United - già cancellata l’era Mourinho : ecco cosa ha fatto Solskjaer per ricompattare il gruppo : Il nuovo allenatore norvegese ha apportato delle modifiche alle abitudini dei calciatori, ottenendo subito i risultati sperati L’arrivo di Solskjaer sembra aver cambiato completamente il volto del Manchester United, capace di ottenere sei punti nelle ultime due gare con Cardiff e Huddersfield. AFP/LaPresse Un successo mai in discussione quello arrivato oggi nel boxing day, su cui c’è anche la firma di Paul Pogba, autore di una ...

Premier League - il Manchester United senza Mourinho vince ancora : Pogba - che doppietta : Prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .

Manchester United - fari sulla Serie A per rinforzare la difesa : pressing su Milenkovic della Fiorentina : Era un pallino di Josè Mourinho, ma l'addio tra il portoghese e il Manchester United non l'ha spedito fuori dai radar del calciomercato dei Red Devils. Lo United continua a osservare con estrema ...

Solskjaer - nuovo volto alla squadra : ora il Manchester è davvero 'United' : United: con Solskjaer è già rivoluzione. Dopo la vittoria all'esordio per 5-1 sul campo del Cardiff, il nuovo allenatore dei Red Devils sta progressivamente cambiando il volto della squadra, apparsa ...

Manchester United spietato nei confronti di Mourinho - i tabloid inglesi svelano retroscena clamorosi : Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe stato davvero spietato nei confronti di Mourinho dopo il suo licenziamento Un rapporto terminato senza sorrisi, con molta indifferenza e anche un pizzico di rancore. Tra José Mourinho e il Manchester United è finita davvero in un pessimo modo, con un esonero annunciato che non è di certo piaciuto allo Special One. AFP/LaPresse Come se non bastasse, a rendere ancora più furioso il ...

Probabili formazioni Manchester United-Huddersfield - Premier League 26-12-2018 : Probabili formazioni Manchester United-Huddersfield 26 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Premier League.Con il nuovo allenatore, ex gloria del club, subentrato al posto di Mourinho, lo United ha subito ripreso a girare. I “Red Devils”, infatti, hanno stracciato il Cardiff nell’ultimo turno di Premier League (5-1 in Galles), e puntano, adesso, a risalire una classifica che li vede sesti a quota 29 punti, già molto staccati, ...