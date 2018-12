ilnapolista

: Malcuit è l’ennesima lezione di calciomercato del Napoli - napolista : Malcuit è l’ennesima lezione di calciomercato del Napoli - SSCNapoliNews : Malcuit è l’ennesima lezione di calciomercato del Napoli -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Un assist e mezzo Nella sua analisi tattica, Alfonso Fasano ha evidenziato come due dei tre gol delsiano nati da giocate di Kevin. Da situazioni non casuali, anzi da meccanismi che Ancelotti ha pensato e attuato per il suo. È il momento in cui si concretizza ilfatto dalla società partenopea in estate: il tecnico ha chiesto un esterno basso in grado di attaccare molto, di avanzare sulla fascia con qualità, di crossare con buona proprietà tecnica. Insomma, un terzino diverso da Hysaj e Maggio, proprietari di quello slot negli ultimi anni. È stato accontentato con un giocatore effettivamente poco conosciuto, ma anche perfettamente aderente alla richiesta.ha concretizzato, sta concretizzando l’idea delcome un processo lineare di individuazione e scelta del personale, per dirla con una terminologia tipica delle azienda. ...