Madonna di Campiglio fa da sfondo alle vacanze della famiglia Matri | Capodanno sulla neve

Valentino Rossi veloce anche con lo snowboard - il racconto dello sciatore a Madonna di Campiglio : “ricorderò sempre la discesa velocissima dietro quest’uomo” [FOTO] : Valentino Rossi non si smentisce mai: il Dottore velocissimo anche con lo snowboard. Il racconto dello sciatore che ha incontrato il pilota Yamaha sulla pista di Madonna di Campiglio Valentino Rossi, si sa, ama la velocità in tutte le sue forme. Non solo due o quattro ruote per il Dottore: il nove volte campione del mondo ama anche l’adrenalina sulla neve. Il pilota Yamaha sta trascorrendo qualche giorno in compagnia della sua ...

Dal caldo della Giamaica alla neve di Madonna di Campiglio : settimana bianca per Francesca Sofia Novello e il suo Valentino Rossi? [VIDEO] : Vacanza sulla neve per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi a Madonna di Campiglio insieme alla sua dolce metà? Natale da ‘separati’ per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo una vacanza insieme nel caldo della Giamaica, la bella coppia formata dal nove volte campione del mondo e dalla giovane modella italiana è tornata in Italia per passare le festività natalizie con le rispettive famiglie. ...

Audi a Madonna di Campiglio : tutto pronto per lo spettacolo di performance e sostenibilità : Prosegue l’impegno Audi nello sviluppo di una mobilità sostenibile con progetti dedicati al territorio Il marchio dei quattro anelli sarà a Madonna di Campiglio dall’1 al 3 febbraio con la quarta edizione dell’Audi quattro Ski Cup, la competizione dedicata agli amanti dello sci e agli appassionati del Brand, che si cimenteranno in uno slalom gigante nel format Coppa del Mondo di Sci. Ma oltre al ruolo attivo per la parte sportiva della ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : la start list dello slalom maschile di Madonna di Campiglio : start list dello slalom maschile: Moelgg ottavo, Gross fuori dai quindici, ora Razzoli è trentunesimo Lo slalom di Madonna di Campiglio provoca qualche cambio nella start list di slalom. Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg guadagna una posizione passando dal nono all’ottavo posto, mentre Stefano Gross esce dal gruppo dei primi quindici dopo aver inforcato nell’ultima porta sulla 3-Tre e adesso è sedicesimo, ...

Sci alpino - Razzoli entusiasta dopo lo slalom di Madonna di Campiglio : “incredibile - se sto bene…” : Razzoli in lacrime: “due grandi manche, è incredibile: ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Se sto bene fisicamente posso tornare come tre anni fa” Giuliano Razzoli non riesce a trattenere le lacrime in tv alla fine dello slalom di Madonna di Campiglio: “È veramente incredibile – spiega dopo il quinto posto e la premiazione come miglior italiano (nella foto) -. Non ci credevo perché con il 69 era ...

Sci - slalom Madonna di Campiglio a Yule ma l'impresa è di Razzoli quinto partito col pettorale numero 69! - : Il prossimo appuntamento di Coppa del mondo è ancora in Italia, a Bormio, dove venerdì 28 di disputerà la discesa , con le due prove fissatenei due giorni precedenti, e sabato 29 il superG. Gli ...

Sci alpino - Pagelle slalom Madonna di Campiglio e Courchevel : Yule la sorpresa - Razzoli redivivo e Shiffrin devastante : Oggi si sono disputate il due slalom maschile e femminile di Madonna di Campiglio e di Courchevel, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. slalom MASCHILE Madonna DI Campiglio Daniel Yule 9: L’elvetico si esalta sulla mitica 3-Tre. Il muro del Canalone Miramonti è il suo pane e sfruttando abilmente anche gli errori ...

Sci alpino - Yule vince a sorpresa lo slalom maschile di Madonna di Campiglio : splendido quinto posto per Razzoli : Impresa Razzoli a Madonna di Campiglio, l’azzurro è quinto con il pettorale numero 69. Moelgg chiude 6°, Vinatzer fuori dopo una gran prima manche Un’emozione dopo l’altra. Lo slalom di Madonna di Campiglio, evento mediatico trasmesso pure in 4k, non ha tradito le attese con una cornice di pubblico fantastica, l’errore clamoroso di Marcel Hirscher, la prima vittoria in carriera di Daniel Yule, ma soprattutto il ...

Slalom speciale Madonna di Campiglio - vince lo svizzero Yule. Fuori Hirscher - quinto Razzoli : Ora breve pausa natalizia anche per la coppa del mondo uomini. Poi si riparte ma si resta in Italia, a Bormio: venerdì 28 e sabato 29 sulla pista Stelvio tornano i velocisti con una discesa ed un ...

VIDEO Hirscher e Kristoffersen - le inforcate nella seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo in Coppa del Mondo. Alle sue spalle giunge l'aust

Slalom Madonna di Campiglio - Yule vince una gara pazza! 5° un rinato Razzoli - fuori Hirscher e Kristoffersen! : Succede di tutto nella seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio. Sulla 3-Tre inforcano alla terza porta sia l’austriaco Marcel Hirscher sia il norvegese Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo a metà gara: un film già visto alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018. Strada spianata, dunque, per lo svizzero Daniel Yule: l’elvetico si esalta sul ripido muro del Canalone Miramonti e conquista la prima vittoria ...

Slalom Madonna di Campiglio - Yule vince una gara pazza! 5° un rinato Razzoli - fuori Hirscher e Kristoffersen! : Succede di tutto nella seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio. Sulla 3-Tre inforcano alla terza porta sia l’austriaco Marcel Hirscher sia il norvegese Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo a metà gara: un film già visto alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018. Strada spianata, dunque, per lo svizzero Daniel Yule: l’elvetico si esalta sul ripido muro del Canalone Miramonti e conquista la prima vittoria ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

Slalom Madonna di Campiglio streaming video Rai : via alla 2manche - azzurri protagonisti! - CdM sci - : Diretta Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 22 dicembre, .