Macron Parigi come Hitler Scoppia la bufera su Le Monde

La Francia è la Francia e Macron fa quel che vuole sul deficit - ma Parigi è una bomba : Allora come ora, il terrorismo finanziario che ci auto-inculchiamo con la storia che saremmo la peste del mondo funge da pretesto per una politica fiscale devastante per l'economia. Non sapevamo fino ...

Misure Macron - Parigi : impatto su deficit : 17.55 Il premier francese Philippe ammette che le Misure annunciate dal presidente Macron, in risposta alle proteste dei Gilet Gialli, avranno "un impatto sul deficit nel 2019". In Parlamento ha detto che "bisogna fare in modo che la spesa pubblica sia tenuta sotto controllo". Secondo il ministro per i Conti pubblici Darmanin, con i provvedimenti annunciati il deficit francese arriverà al 3,4%. Finora era al 2,8%.

Gilet gialli - Parigi conta i danni Macron pronto a cambiare rotta : Parigi Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: «Una catastrofe per l'economia», come l'ha definita il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a «non immischiarsi» nei fatti interni francesi con i ...

Parigi - Macron parlerà domani sera ai francesi : «Annunci importanti» : A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire: «Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento della ripresa economica a fine anno in seguito alle proteste», ha affermato in un'...

GILET GIALLI - SCONTRI A PARIGI : 700 FERMI/ Video - Le Pen chiede nuove elezioni : e Trump infierisce su Macron - IlSussidiario.net : GILET GIALLI, SCONTRI a PARIGI: 700 FERMI. Ultime notizie Video, Le Pen e Melenchon chiedono nuove elezioni e Trump infierisce su Macron.

Gilet gialli - 'assalto' a Macron : scontri a Parigi - 724 fermati : Torna la guerriglia nel centro di Parigi. Auto in fiamme, arredo urbano distrutto, pensiline e cassonetti incendiati: i casseur che sono riusciti ad infiltrare il corteo pacifico dei Gilet gialli a ...

Gilet gialli - "assalto" a Macron : scontri al corteo di Parigi - 575 fermati. Diretta : Sono cominciati gli scontri a Parigi. Tafferugli, con cariche della polizia e lancio di oggetti da parte di manifestanti, si registra in zona Arco di Trionfo, dalla parte opposta rispetto agli...

Migliaia di studenti in piazza a Parigi - "Macron dimissioni" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Parigi - i servizi segreti avvertono Macron : pericolo colpo di Stato dei gilet gialli : Parigi, gli scontri avvenuti nelle settimane passate potrebbero essere solo l'inizio. Nonostante Macron abbia fatto dietro front sul rincaro dei prezzi del carburante i gilet gialli sono pronti a una nuova mobilitazione, questa volta potenzialmente più violenta. Parigi, 007 mettono in guardia l'Eliseo Secondo quanto riportato da Le Figaro la Francia sarebbe prossima ad un possibile golpe. Le forze dell'ordine si stanno preparando al peggio, ...

A Parigi sale ancora la tensione : "Un colpo di Stato anti Macron" : Secondo il giornale francese Le Figaro la Francia sarebbe prossima a un colpo di Stato . E titola Gilet gialli. Le forze dell'ordine si preparano al peggio . Domani potrebbe essere davvero la giornata ...

Clima - ironia Trump su Macron : su accordo Parigi concorda con me : "L'accordo di Parigi è fatalmente sbagliato perché aumenta il costo dell'energia per i Paesi responsabili, coprendo alcuni dei Paesi che inquinano di più al mondo", ha insistito l'inquilino della ...

Chi sono i gilet gialli che stanno assaltando Parigi - e Macron - : In francese si chiamano gilets jaune , gilet gialli: il movimento di protesta che sta assediando Parigi, dalle violenze agli Champs-Elysées, con 65 feriti e 140 fermi il primo dicembre , ai blocchi ...

Chi sono i gilet gialli che stanno assaltando Parigi (e Macron) : Il movimento di protesta contro il caro-carburante sta mettendo a ferro e fuoco la capitale francese. Dietro alla «protesta spontanea» c’è una forza che cavalca la potenza dei social network e strizza l’0cchio ai populismi di destra e sinistra. L’obiettivo? Ottenere misure per aumentare il potere d’acquisto. Con o senza Macron...

Torna la rabbia dei gilet gialli. Parigi e Macron sono sotto assedio : E il presidente francese ha già fatto capire di non voler arretrare sul caro-carburanti e sulla politica economica. Ma la Francia si sta ribellando: e non è più solo una protesta sul prezzo della ...