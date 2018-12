M5S sul blog | «Terrorismo contro la manovra» Bagarre in Aula e il post sparisce Live

Renzi disse : 'Siamo diversi da chi odia e insulta' - M5S : 'Sono coerenti - continuino pure' : La scena politica è fatta di scambi dialettici piuttosto intensi. Dinamiche in cui i toni si fanno taglienti, mai si pensa di andare oltre. Tuttavia, gli ultimi anni hanno regalato in Parlamento manifestazioni di dissenso piuttosto accese. Lo stesso M5S, nel periodo trascorso all'opposizione, non ha mancato di far valere in maniera rumorosa la propria posizione critica nei confronti di chi stava all'interno dell'esecutivo. Viceversa chi stava ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Barbara Lezzi : fuoco amico M5S - la voci impazzite sul rimpasto : La ministra per il Sud ha i giorni contati? La grillina Barbara Lezzi, spesso disastrosa in tv, nonostante le smentite sul rimpasto di governo sarebbe finita nel mirino incrociato di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo, leader del M5s e quindi capo della Lezzi, non avrebbe digerito i disastri m

Proteste dei pensionati sulla manovra - Boschi attacca Fico : 'Ha fatto i suoi interessi e quelli del M5S' : 'Sui tagli alle pensioni di milioni di italiani il presidente Conte si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendano i loro diritti: dovrebbe pulirsi la bocca, è ignobile attaccare chi ...

Manovra - bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5S. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

Matteo Salvini - è arrivato il momento di reagire : non puoi ingoiare le porcate M5S sull'economia : I rapporti di forza impongono un' inversione di rotta in economia. Ci spieghiamo. L' aliquota unica e bassa , 23 per certo, era la misura pratica e simbolica in cima al programma della coalizione di ...

Dallo stop totale al contante all'espulsione dei mafiosi dall'Italia : le proposte dei cittadini sulla piattaforma M5S Rousseau : Dall'introduzione del reato di "apologia di mafia" alla "eliminazione graduale del denaro contante"; dalla revoca della cittadinanza italiana per coloro che si macchiano di "reati contro lo Stato" (come mafia, corruzione di pubblici ufficiali, ecc.) alla "perdita della potestà genitoriale per i condannati ad associazione a delinquere e collaboratori anche senza prole". Passando per il controllo dei conti correnti "degli ultimi 10 anni" di ...

Salvini sul reddito : 'ai furbi non ci sarà neanche un euro'. Di Maio con Di Battista per il rilancio del M5S : Il ministro dell'Interno spiega che si stanno incrociando le banche dati per aiutare chi è davvero in difficoltà -

Gregorio De Falco (M5S) : “Sulla manovra il Parlamento scavalcato - è incostituzionale” : De Falco spiega perché in Senato si è astenuto dal voto di fiducia sul maxiemendamento alla manovra: "È successo che il testo è stato modificato più volte. La senatrice De Petris, di Leu, ha chiesto una dilazione per consentire un minimo di approfondimento. Ma non è stata concessa. E allora mi sono detto: quanto so di questo provvedimento? Come faccio a votare a ragione veduta un testo di cui conosco poco? Mi sembrava poco serio votare".Continua ...

Terzo valico - la rabbia degli attivisti : “M5S ci ha raccontato palle per anni. Sacrificati sull’altare del patto di governo” : “Il movimento 5 Stelle ci fa schifo perché ha raccontato palle per anni. Hanno sacrificato tante opere come il Tap e il Terzo valico sull’altare del patto di governo”. A una settimana di distanza dalla pubblicazione dell’analisi costi benefici che ha dato il via libera al Terzo valico, gli attivisti del movimento contrario alla grande opera che dovrebbe collegare Genova e Milano puntano il dito contro il partito pentastellato e contro la ...

Giuseppe Conte : "Lega e M5S uniti - ritardi sulla manovra per via di Bruxelles" : "Tengo a precisare che le tempistiche di quest'anno sono state imposte da un negoziato con Bruxelles davvero molto complesso e tengo a sottolineare che non c'è stata alcuna deliberata volontà del governo di comprimere il vaglio del Parlamento". Parlando della manovra, si esprime così, in una intervista alla Stampa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo cui "il grande risultato è una manovra espansiva ...

Perché il comandante De Falco del M5S si è astenuto sul voto di fiducia : Roma, 24 dic., askanews, - Il comandante Gregorio De Falco, M5S, aveva annunciato che avrebbe votato la fiducia sulla manovra e invece alla fine si è astenuto Perché 'mi sono detto: quanto so di ...

Di Maio lancia il test sulla Manovra/ Dopo la lista dei "fatto" - il M5S inaugura il "quiz per i parenti" : Di Maio lancia un nuovo test sulla Manovra Dopo la lista dei 'fatto' sui social: il quiz per i parenti, la comunicazione M5s e la 'difesa' del vicepremier

Manovra - le perplessità del Quirinale. Lega-M5S - lite sulle coperture : ROMA A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...

La manovra slitta a oggi tra le perplessità del Quirinale. E Lega-M5S litigano sulle coperture : A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...