M5s | siamo sotto attacco | c' è offensiva contro volontà popolare

Manovra - M5s : "Siamo sotto attacco" : 11.39 "Siamo sotto attacco",denunciano e senza tanti giri di parole parlano di "vero e proprio terrorismo", "mediatico e psicologico".Così i 5 Stelle sul Blog delle Stelle,nel giorno in cui la Camera affronta il voto finale alla Manovra "Non cederemo ai ricatti. Andremo avanti a testa alta,con il coraggio e l'ambizione di sempre:cambiare in meglio l' Italia. Sempre dalla parte del popolo". "In corso la più violenta offensiva nei confronti ...

Renzi disse : 'Siamo diversi da chi odia e insulta' - M5s : 'Sono coerenti - continuino pure' : La scena politica è fatta di scambi dialettici piuttosto intensi. Dinamiche in cui i toni si fanno taglienti, mai si pensa di andare oltre. Tuttavia, gli ultimi anni hanno regalato in Parlamento manifestazioni di dissenso piuttosto accese. Lo stesso M5S, nel periodo trascorso all'opposizione, non ha mancato di far valere in maniera rumorosa la propria posizione critica nei confronti di chi stava all'interno dell'esecutivo. Viceversa chi stava ...

M5s - i ribelli pronti a lasciare : "Siamo più del 50% del gruppo" : Sono in arrivo nuove fibrillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle . I senatori dissidenti che non votarono il decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini , ora, potrebbero lasciare il gruppo dei ...

F-35 - ennesima giravolta M5s : "Non possiamo dire no a questa tecnologia…" : "Da tanti anni noi abbiamo parlato di questi F-35 spesso in maniera distorta, spesso bisogna realmente conoscere e valutare le informazioni [...] A differenza di quanto spesso qualcuno ha detto è un aereo che ha un'ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento. Ed è normale che dobbiamo fare un po' di calcoli, ma resta ovvio che non possiamo rinunciare a una grande capacità aerea per la nostra Aeronautica che ancora oggi ci ...

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s) : “Tecnologia ottima - non possiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...

Dietro front del M5s sugli F35 : nel 2013 erano “strumenti di morte” oggi “non possiamo rinunciarci perché ha un’ottima tecnologia” : “Si è parlato in Italia degli F35 e spesso in maniera distorta. Bisogna conoscere e valutare le informazioni. Il programma F35, che è stata avviato da oltre venti anni, a differenza di quello che qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia ed è forse la migliore al mondo in questo momento“. Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nel corso del suo intervento, a Montecitorio, in occasione del convegno ...

La virata M5s (anche) sugli F-35. Il sottosegretario Tofalo : "Non possiamo rinunciare alla sua tecnologia" : All'incontro "Difesa collettiva: le figure di vertice" al ministero della Difesa dopo oltre un'ora e mezza di dibattito con il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Elisabetta Trenta, il presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri, il capo di Stato maggio della Difesa Enzo Vecciarelli, il sottosegretario Angelo Tofalo si fa scappare una frase che rivela una visione molto lontana da quanto il suo Movimento ...

Giorgia Meloni avvisa Salvini su Global Compact ed elezioni regionali : 'Sa bene che noi possiamo liberarlo dal M5s' : A Roma, al Campidoglio, per adesso dice di non voler pensare , anche se la Capitale è e resterà un suo chiodo fisso, nel bene e nel male, . Giorgia Meloni è divisa tra le regionali e le europee, ...

Dall’Osso dal M5s a Forza Italia - Di Maio : “Non ci siamo ancora visti. Su sanzione decideranno i probiviri” : “La penale da applicare per Matteo Dall’Osso? Quella sulla sanzione è una riflessione che faranno i probiviri, io resto dell’idea che Forza Italia è quello di più lontano che c’è da Matteo Dall’Osso per quello che l’ho conosciuto in questi anni. Non abbiamo ancora modo di incontrarci e parlare”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa ...

No Tav - il corteo a Torino : “M5s faccia quanto ha promesso”. Organizzatori : “Siamo 70mila”. Sindaca : “Opera del passato” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Da piazza Statuto è partito il corteo del fronte del No che poi è confluito in piazza Castello. “Mentre la coda non è ancora partita, possiamo già dire che siamo 70mila e faremo i conti alla fine. Una marea No Tav”, scrivono gli Organizzatori. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav”, è lo striscione che ha ...

M5s - il militante No-Tav a Grillo : “Perché non sei al corteo contro l’opera?”. “Ho preso 4 mesi di galera - siamo soci” : Nel giorno della manifestazione a Torino contro la Tav – in attesa dell’analisi ‘costi-benefici’ del governo, ancora diviso, per decidere se si farà o meno l’infrastruttura – Beppe Grillo è arrivato a Roma per partecipare alla presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla mostra Più libri, più liberi. Ma se il co-fondatore M5s e garante del Movimento non ha voluto replicare ai ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Non possiamo aspettare'/ Leader M5s ha le idee chiare : 'Farlo subito' - IlSussidiario.net : Reddito di cittadinanza, Di Maio: 'Non possiamo aspettare'. Leader M5s ha le idee chiare: 'Farlo subito'. Bonafede: 'Parte a marzo'