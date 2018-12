M5S | «Noi sotto attacco | non cediamo al terrorismo» Ma il post viene rimosso

M5S : 'Siamo sotto attacco - terrorismo contro di noi'. Post rimosso - : in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana", hanno scritto i pentastellati prima di rimuovere il testo. Insorgono le ...

M5S : «Noi sotto attacco - non cediamo al terrorismo». Poi il post viene rimosso : Un lungo post sul blog delle Stelle condanna un «vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico» da parte di «grandi lobby, poteri forti e comitati d'affari» contro...

Manovra - protesta Pd contro deputata M5S : “Ci diffama”. Sgarbi a Fiano : “Noi immuni - diciamo quel cazzo che vogliamo” : Proteste Pd contro i 5 Stelle e contro il presidente della Camera, Roberto Fico durante la discussione che ha preceduto il voto di fiducia alla Camera. A scatenare la bagarre in aula diversi passaggi dell’intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 stelle durante le dichiarazioni di voto. Dai banchi del Pd è parita la protesta. “Quando qualcuno ci offende, lei ha il compito di fermarlo. Lei permette che il M5s ci insulti senza dire ...

Pd - Sala : “Mio futuro in bianco. Renzi? Prima o poi andrà via”. E su M5S : “Aveva più bisogno di noi che della Lega” : Duro con Renzi, con il partito democratico e con la legge di bilancio gialloverde. Più aperto e possibilista quando si parla del suo futuro e del movimento 5 stelle. Intervistato dal Corriere della Sera il sindaco di Milano Giuseppe Sala, non nega le aspirazioni a un ruolo nazionale ma, pragmaticamente, le subordina a un gradimento personale tutto da dimostrare. Il contrario, di fatto, di quanto imputato all’ex segretario e premier del suo ...

Boschi e Marattin (Pd) sfottono il M5S : “Ah - bei tempi quelli dello streaming! Ma noi li capiamo : si vergognano” : La commissione Bilancio della Camera, col voto contrario del M5s, non ha permesso che i lavori venissero diffusi attraverso lo streaming e il canale ufficiale del Parlamento. Così Luigi Marattin e Maria Elena Boschi hanno preso in giro il M5s: “Ah, bei tempi quelli dello streaming, com’eravamo giovani! Ma noi li capiamo, si vergognano”. L'articolo Boschi e Marattin (Pd) sfottono il M5s: “Ah, bei tempi quelli dello ...

M5S - Di Maio : A noi l'Italia piace tutta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Narni - fondi Ue per il wi-fi free - polemico Tramini - M5S - : 'Fatto grazie a noi ma persi 3 anni' : Narni " Ci salva l'Europa. Sembra dire questo in sostanza il gruppo consigliare del M5S che polemizza con il Comune sulle connessioni libere. Il pretesto viene dall'approvazione da parte della Ue del ...

Giorgia Meloni avvisa Salvini su Global Compact ed elezioni regionali : 'Sa bene che noi possiamo liberarlo dal M5S' : A Roma, al Campidoglio, per adesso dice di non voler pensare , anche se la Capitale è e resterà un suo chiodo fisso, nel bene e nel male, . Giorgia Meloni è divisa tra le regionali e le europee, ...

Mara Carfagna lancia la bomba : “Attento M5S - altri grillini pronti ad unirsi a noi” : Mara Carfagna da un’informazione che ha dell’incredibile, altri grillini pronti a lasciare il Movimento per andare da Forza Italia Non solo Matteo Dall’Osso, l’ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna, che afferma: “Per molti ragazzi appassionati il M5s è diventato una gabbia, una prigione, e come ...