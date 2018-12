Louis Vuitton lancia il nuovo smartwatch di lusso Tambour Horizon con Snapdragon Wear 3100

Prete appassionato di Gucci e Louis Vuitton finisce nei guai per gli scatti su Instagram con borse e scarpe firmate : È stata la sua passione per le griffe, Gucci e Louis Vuitton in particolare, a mettere nei guai il Prete ortodosso Vyacheslav Baskakov, sacerdote della città di Tver, in Russia. L’uomo è stato infatti sottoposto ad un’azione disciplinare da parte della Chiesa ortodossa russa dopo che sul web erano diventati virali i suoi scatti sui social in cui sfoggiava scarpe, borse, ombrelli e ciabatte con il famoso monogramma del brand francese ...

Louis Vuitton pronta ad assecondare la moda degli auricolari true wireless : lo svela l’FCC - con tanto di foto : Secondo quanto pubblicato dalla FCC, Louis Vuitton è pronta a lanciare sul mercato degli auricolari true wireless L'articolo Louis Vuitton pronta ad assecondare la moda degli auricolari true wireless: lo svela l’FCC, con tanto di foto proviene da TuttoAndroid.

Louis Vuitton presenta i nuovi Objets Nomades a Design Miami : «Siamo costruttori di storie, non solo creatori di oggetti». Alberto Biagetti e Laura Baldassari, alias Atelier Biagetti, hanno davanti agli occhi il mondo immaginato per il tavolo “Anemona”, uno dei nuovi Objets Nomades che Louis Vuitton ha presentato in anteprima a Design Miami, la fiera per collezionisti di Design che affianca Art Basel. Designer e architetto lui, artista e cantante lirica lei, sono i primi italiani a misurarsi con i ...

In mostra tutti gli accessori di Supreme (anche quelli per Louis Vuitton) : Inferno: Supreme in mostraAvete presente felpe, T-shirt, cappellini e perfino ciabatte Supreme che Fedez continua a infilarsi per i suoi selfie su Instagram? Non è dato sapere se ne conosca o meno l’incredibile storia, se sa che prima di lui uno stuolo di personaggi (ritratti da Terry Richardson) le ha indossate, comprese Kate Moss, Michael Jordan, Neil Young, Rihanna, Lady Gaga e Kermit la rana… Perché dovrebbe? Perché quel logo con fondo rosso ...

Milano - maxi-furto di borse e abiti da Louis Vuitton : bottino da 26mila euro : I ladri hanno approfittato di un momento di distrazione del vigilante per portare via 11 colli contenenti la merce, consegnati nel primo pomeriggio e collocati nel retro