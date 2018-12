Lotta | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Europei e Mondiali

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il 2018 sta ormai per andare in archivio ed il circuito maggiore dellaè andato in letargo già da diverse settimane, perciò andiamo ad elencare i principaliinternazionali che ci aspettano nel. Dopo i primi mesi in cui andranno in scena diverse kermesse in giro per l’Europa, ad aprile si comincerà a fare maledettamente sul serio con gliAssoluti di Bucarest, in Romania, in cui l’Italia punterà sicuramente ad un risultato di prestigio con il leader del movimento Frank Chamizo, impegnato nella nuova categoria olimpica -74 kg. Ilprevede anche numerose rassegne giovanili di spessore continentale e globale, con l’Italia che ospiterà dal 17 al 23 giugno i CampionatiCadetti a Firenze. Dal 25 al 30 giugno si disputeranno le varie gare dilibera egreco-romana in occasione degli European Gamesdi Minsk, una ...