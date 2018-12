' Lo spot della Conad è sessista e anti-europeista' Video | polemica sulla pubblicità di

Capodanno : spot della Polizia con Boldi-De Sica e Lillo&Greg : Anche quest'anno la Polizia di Stato è fortemente impegnata nella campagna d'informazione e sensibilizzazione sull'uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali, con 4 testimonial d'eccezione: ...

Ospitate - spotify - provocazioni. Nella fabbrica della musica trap : Se il rap italiano domina le classifiche, il merito è anche della trap, una nouvelle vague che ha travolto il mercato discografico. È un mix di rap ed elettronica caratterizzato da melodie ripetitive e ipnotiche. Trap, letteralmente, significa trappola, ed è un termine coniato nei sobborghi di Atlanta per indicare le «trap house», appartamenti in c...

Drake è il re mondiale della classifica spotify 2018 - Sfera Ebbasta il più ascoltato in Italia : Con 8,2 miliardi di ascolti è Drake il re del 2018 su Spotify a livello mondiale. L’artista ha pubblicato nel periodo estivo il suo ultimo album Scorpion, e si aggiudica il primo posto per gli streaming ottenuti anche con il singolo God’s Plan. L’anno scorso era stato costretto a cedere il posto a Ed Sheeran dopo un 2015 e un 2016 in cui si era aggiudicato il primo posto. Quest’anno torna in vetta, e dopo di lui troviamo Post Malone, ...

'Trova tempo per chi ami' : le mamme criticano lo spot natalizio della Bbc : 'Questo Natale trova il tempo per coloro che ami' : questo lo spot natalizio della Bbc , che ha accompagnato la frase con un video, postato su Twitter il primo dicembre. Una madre troppo presa dal ...

spotorno - celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale : Continuano con l'evento di sabato 1 dicembre alle ore 15 presso la Casa del Turismo le celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale a cura dell'Assessorato alla Cultura del ...

Dolce&Gabbana - la modella cinese non ce la fa col cannolo siciliano : “È troppo grande per te?”. Bufera per lo spot : sfilata annullata : Le polemiche sulla serie di spot realizzati da Dolce&Gabbana per la sfilata-evento in programma a Shangai non si placano. In uno dei tre video promozionali, pubblicati sul profilo Instagram dell’azienda di moda, una modella cinese è alle prese, con le bacchette, con un cannolo siciliano. Una voce fuori campo, vedendola in difficoltà, le chiede: “È troppo grande per te?”. A fare infuriare i cinesi, oltre all’offesa ...

Ikea - la storia della lampada buttata 16 anni dopo lo spot capolavoro : il messaggio ora fa riflettere : Sedici anni fa, correva l’anno 2002, Spike Jonze realizzò per Ikea lo spot con protagonista una lampada, che veniva buttata e poi sostituita, come diceva un uomo alla fine della pubblicità, da “una migliore” (filmato che riscosse notevole successo e vinse alcuni premi). Ora l’azienda svedese, per i propri clienti canadesi, ha lanciato un video che chiude la storia iniziata nel 2002. Una bambina recupera la lampada ...

Casting per un nuovo film a Biella e per uno spot della Vodafone : Sono attualmente in corso le selezioni di attori per un film diretto da Nino Angiuli e dal titolo L'uomo attrezzo, le cui riprese verranno effettuate a Biella a partire dal gennaio del prossimo anno. Sono inoltre aperti i Casting per realizzare un interessante spot pubblicitario della compagnia telefonica Vodafone, prodotto da Akita film. In questo caso si cercano diverse comparse di varie fasce di età e le riprese verranno effettuate entro ...

Il bello del viaggio è ritrovare le persone che amiamo : il toccante spot della compagnia aerea : Sta spopolando in Rete la campagna pubblicitaria della Scandivian Airlines dal titolo “The Arrival”, che mostra i volti...

Politica e televisione - gli spot Usa della raccolta 'The living room candidate' : Il primo è stato un cartone animato: era il 1952 e Walt Disney realizzò il primo spot elettorale per Ike Eisenhower con tanto di canzoncina e una parata di 'cittadini' in cammino verso Washington a ...