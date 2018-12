Liga | Isco resta al Real Madrid | ' Qui sono felice'

Il disco di Spyro Reignited Trilogy richiede 42 GB di aggiornamento obbLigatorio : Quando la trilogia Spyro Reignited è stata rimandata di circa due mesi, molti hanno ipotizzato che fosse stato fatto in modo che potesse arrivare con tutti e tre i giochi su disco. In precedenza, Activision confermò che la raccolta non avrebbe incluso tutti e 3 titoli.Come segnala Gamingbolt, è stato confermato che avrete comunque bisogno di scaricare Spyro 2 e 3 almeno in parte per giocarli anche se avete acquistato il gioco fisicamente. Ora, ...