L' Eredità | al concorrente pelato la domanda più infida di sempre | ridicolizzato in tv

L'Eredità - Flavio Insinna sotto choc per il concorrente ignorante : la gaffe che fa imbestialire una città : Gli abitanti di Potenza sono inviperiti dopo la puntata de L'Eredità con Flavio Insinna su Raiuno che ha visto il capoluogo della Basilicata protagonista di una domanda nel quiz show. Al concorrente di turno è stato chiesto come si chiamassero gli abitanti di quella città, scegliendo tra le opzioni

L’Eredità - la gaffe madornale della concorrente fa calare il gelo in studio : Avevate per caso nostalgia delle gaffe a L’Eredità? Vi accontentiamo subito, perché al quiz show del preserale di Raiuno i concorrenti non si fanno mancare niente, nemmeno durante le feste di Natale. Una premessa, anche per i poveri malcapitati che con i loro errori madornali finiscono poi in pasto alla rete, è d’obbligo: siamo tutti bravi a rispondere in maniera corretta da casa, comodamente seduti sul divano e senza pressioni. In studio, con ...

L'Eredità - la concorrente eliminata e la bomba su Flavio Insinna : 'In studio...'. E ora tutti muti : A L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda ogni giorno su Rai 1, ha tenuto banco Alice Girardi , 23enne biellese, che nella puntata di sabato 22 dicembre non è riuscita ad arrivare ...

L'Eredità - la concorrente eliminata e la bomba su Flavio Insinna : "In studio...". E ora tutti muti : A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda ogni giorno su Rai 1, ha tenuto banco Alice Girardi, 23enne biellese, che nella puntata di sabato 22 dicembre non è riuscita ad arrivare alla finalissima del quiz. E la ragazza ha raccontato la sua esperienza a newsbiella.it: "Anche se non so

L'Eredità - il concorrente ubriaco? Uno sfondone tragico : "Postuni" - Flavio Insinna disperato : tragicomiche lezioni di geografia a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Nelle fasi iniziali della puntata di domenica 23 dicembre si parlava di Puglia, e una domanda prevedeva la risposta: "Ostuni". Ma niente da fare per il malcapitato concorrente che ha dato sfoggio d

L'Eredità - il vegano Luca il concorrente più odiato di sempre : pagliacciata in studio - volano insulti : No, Luca non è piaciuto a nessuno. Di chi si parla? Presto detto: un concorrente de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. E Luca - vegano, ha ripetuto ossessivamente di ...

L'Eredità - il gol di Fabio Capello in nazionale e 11 anni : delirio del concorrente - Flavio Insinna basito : Altro piccolo disastro a L'Eredità , il quiz pre-serale campione di ascolti condotto da Flavio Insinna ogni sera su Rai 1. La domanda era calcistica: 'Con un gol di Fabio Capello , la nazionale ...

L'Eredità - con cosa si copre di notte il concorrente : la risposta assurda - Flavio Insinna piegato dal ridere : Roba da matti a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1 dove giorno dopo giorno si registrano esilaranti e strepitose gaffe. Non fa eccezione la puntata di lunedì 17 dicembre,...

L'Eredità - doppia figuraccia in un secondo : da Flavio Insinna - il concorrente batte ogni record : Dacci anche oggi la nostra gaffe quotidiana. Siamo negli studi de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, laddove ogni sera i malcapitati concorrenti incappano in atroci ...

L'Eredità - Flavio Insinna e la parola di troppo alla concorrente : 'Noi non dimentichiamo - cosa sei davvero' : 'Noi non dimentichiamo'. I telespettatori la giurano a Flavio Insinna . Il conduttore dell' Eredità su Raiuno deve ancora scontare lo 'scandalo Striscia la notizia ', con i fuorionda che gli sono ...

L'Eredità - Flavio Insinna a bocca aperta : 'Eternit' - la colossale figura d'amianto del concorrente : Alla sarabanda di risposte agghiaccianti de L'Eredità si aggiunge un'altra perla. Pronti via e sabato 15 dicembre Flavio Insinna può subito sgranare gli occhi. La domanda è semplice: 'Cosa porta in ...

“No!”. L’Eredità - Flavio Insinna zittisce la concorrente. Gelo in studio. Cosa è successo : L’Eredità, programma targato Rai e condotto da Flavio Insinna, regala sempre grandi emozioni. Il programma pre-serale di Rai Uno ‘L’Eredità’ è ancora una volta al centro dei riflettori. Il motivo? Nella scorsa puntata il conduttore è dovuto intervenire perché un concorrente in studio ha cercato di aiutare il suo sfidante. Sì, avete capito bene. Il quiz show di Rai Uno è ancora una volta al centro dei riflettori: questa volta però a causa di una ...

L’Eredità - ennesima esilarante gaffe di una concorrente : neanche Flavio Insinna trattiene le risate : L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Spazzola per pulire il parabrezza” chiede Flavio Insinna a una concorrente. Per aiutarla, appare anche la lettera iniziale della parola da indovinare, la “L”. “Tergicristallo” risponde subito la concorrente. In ...

L'Eredità - la concorrente di Flavio Insinna non conosce l'alfabeto : sconcertante Gabriella - studio sotto choc : C'è una concorrente de L'Eredità che ha problemi anche con le lettere. Siamo nello studio di Flavio Insinna , al quiz pre-serale campione di share e di sfondoni, in onda ogni sera su Rai 1 . Siamo ...