Legge sui divorzi in California | agli animali stessi diritti dei figli

Suicidi in carcere - 2018 da record. Serve una Legge per prevenire solitudine e abusi : Come ogni anno di questi tempi, arriva il solito triste bilancio sui Suicidi in carcere. Quante persone si sono tolte la vita nelle carceri italiane in questo 2018? Sono state 65, più di tutti gli anni scorsi fino al 2011 quando, ancora in piena emergenza sovraffollamento, furono 66. Non voglio scendere nei dettagli del conteggio, che mi paiono davvero poco interessanti, con il Ministero che chiede di calare di qualche numero perché forse non ...

Google Home può ora Leggere eventi da calendari G Suite condivisi : Google Home introduce il supporto a calendari G Suite condivisi: fatevi leggere i vostri appuntamenti di lavoro dal vostro Google Home o Google Home Mini. L'articolo Google Home può ora leggere eventi da calendari G Suite condivisi proviene da TuttoAndroid.

Anticorruzione - lo stop alla prescrizione e il daspo. L’agente infiltrato e le norme sui soldi ai partiti : cosa c’è nella nuova Legge : La sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, ma solo dal 2020. Da subito invece entrerà in vigore il cosiddetto daspo per i corrotti e l’uso dell’agente infiltrato per indagare sui reati contro la pubblica amministrazione. E poi i “pentiti delle mazzette”e i nuovi obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Sono alcune delle ...

Caos sui derivati in caso di hard Brexit. L'Italia prepara una Legge in extremis : L'Italia, pur in ritardo rispetto alla Germania, ha iniziato a muoversi: il tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'Economia, che coinvolge anche la Consob, ha l'obiettivo di proporre una ...

Legge di Bilancio - l’emendamento della Lega che mette una pezza sui conti della cassa di previdenza dei giornalisti : Comunicatori pubblici e privati insieme con i giornalisti nell’Inpgi? Non solo. Nell’Istituto di previdenza dei giornalisti potrebbero dal primo gennaio 2019 entrare pure “coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informativa, inerente la produzione, il confezionamento e la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediali”. Ovvero informatici, ingegneri, webmaster, ...

Leggeva il giornale al bar e stava sui social : smascherato falso cieco con due pensioni : La Guardia di Finanza ha denunciato un 60enne residente a Pont Canavese. Le indagini sono partite dopo una segnalazione

Legge 104 - gli abusi sui permessi sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

Sovra-indebitamento e Legge anti-suicidi - tracciati i 'Percorsi di libertà' : Sovra-indebitamento e legge anti-suicidi, tracciati i 'Percorsi di libertà' 3 Libero consorzio, firmato contratto collettivo decentrato 4 Consorzio rete di imprese sociali, avviate le selezioni per ...

Dl Sicurezza è Legge. Le novità : stretta sui migranti - taser - Daspo per indiziati terrorismo : Il Daspo per le manifestazioni sportive viene esteso agli indiziati di terrorismo e si potrà applicare un Daspo urbano nei presidi sanitari, nei mercati e durante gli spettacoli. Ci saranno sanzioni ...

Sonia Bruganelli sui figli e Paolo Bonolis : “Non ho avuto momenti Leggeri” : Intervista Domenica Live a Sonia Bruganelli: la confessione sulla sua vita privata Sonia Bruganelli è stata intervistata da Barbara d’Urso a Domenica Live. Ha parlato del rapporto con suo marito Paolo Bonolis – adesso alla conduzione di Scherzi a parte – e dei suoi figli. Nell’ultimo periodo, Sonia è al centro dell’attenzione mediatica a seguito […] L'articolo Sonia Bruganelli sui figli e Paolo Bonolis: ...

Legge di Bilancio - emendamenti : stretta da 500 milioni sui petrolieri. “Su i canoni per ricerca - perforazioni ed estrazioni” : Arriva l’annunciata stretta sui petrolieri. O almeno il Movimento 5 Stelle ci prova con un emendamento alla manovra che, nelle intenzioni, porterà nelle casse dello Stato almeno mezzo miliardo in più grazie alla revisione dei canoni delle concessioni. La proposta è tra quelle “segnalate” ma resta da vedere se reggerà in commissione Bilancio alla Camera, dove i lavori potrebbero essere rallentati a causa del ritardo che la commissione ...

Dj Fabo - Consulta : “Divieto d’aiuto al suicidio non è contro la Carta. Ma Legge consideri pazienti compromessi” : Il divieto sanzionato penalmente di aiuto al suicidio, “non è di per sé contrario alla Costituzione“. Ma occorre considerare specifiche situazioni, “inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro ...

Decreto Genova - è Legge anche l’articolo sui fanghi in agricoltura. Ho una domanda per M5s : Con la conversione in legge del Decreto governativo per il disastro di Genova, è diventato legge anche l’articolo 41, quello, cioè, che, “per superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione” per l’agricoltura, ha elevato ampiamente, per numerose sostanze tipicamente industriali e pericolose, i limiti che la Cassazione nel 2017 aveva indicato: in primo luogo, gli idrocarburi dove da 50 mg/kg si ...

Uomini e Donne nella bufera per le risse - sui social si Legge : 'Chiudete questo schifo' : Uomini e Donne, programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, è piombato al centro di una bufera mediatica a causa degli ultimi accadimenti verificatisi in studio. Nel caso specifico, il pubblico sembra non tollerare più gli episodi violenti approvati all'interno del talk show, come ad esempio la rissa tra Tina e Gemma corredata da schiaffi, spintoni e ginocchiate, lo scontro quasi fisico tra Sossio e Armando e, inoltre, il bicchiere ...