Legge di Bilancio | il cambianto del Governo è solo in peggio rispetto al passato

Post su blog M5s - Fico : “Nessun attacco alla democrazia - opposizioni hanno diritto a opporsi a Legge di bilancio” : “Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio”. Lo sottolinea il presidente dell’Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, parlando del Post pubblicato sul blog delle Stelle. ”Non c’è nessun attacco delle lobby, ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dentro e ...

Bonus alle famiglie e sgravi a chi assume Ecco le misure della Legge di Bilancio : Nuove regole sui congedi, aiuti per il nido, fondi ad hoc per reddito di cittadinanza e quota 100. Tutte le novità anche per imprese e partite Iva.

Il Colle in attesa della Legge di Bilancio - Presidente pronto a firmare con un occhio ai mercati : Colle in attesa di ricevere finalmente la legge di Bilancio. La manovra arriverà al Quirinale in zona Cesarini e, senza la firma del Presidente della Repubblica, dal primo gennaio partirebbe l'...

Legge di Bilancio - i piddini protestano per l'ok alla manovra : Rampelli li ridicolizza con una battuta : Con 327 sì e 228 no l'aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sulla manovra. L'astenuto è stato uno. Ora si va avanti con l'esame degli ordini del giorno: si prosegue fino a mezzanotte e si riprende domani alle 9 per il voto finale sul provvedimento. alla comunicazi

Legge di Bilancio : partita male - finita peggio : Cala il sipario sulla Legge di Bilancio per il 2019. Un disastro la trasparenza, la correttezza delle procedure, l'attendibilità delle stime. Un pasticcio l'accordo con l'Europa. Una pezza a colori l'insieme delle misure che segnalano solamente una cosa: l'assenza di un minimo di strategia coerente per far ripartire il paese.Non si era mai visto un Parlamento espropriato così sfacciatamente delle sue prerogative. Il Senato ...

Startup - Industria 4.0 e I.A. argomenti portanti della Legge di Bilancio 2019 : Incentivi fiscali mirati alle aziende che investono in innovazione, misure focalizzate a sostenere lo sviluppo di un mercato delle Startup e del venture capital in Italia, fondi per l' Intelligenza ...

Legge di bilancio 2019 : startup - IA e industria 4.0 - : ... 'le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono utilizzate,...

Legge di bilancio - il testo arriva alla Camera : le opposizioni protestano : La Legge di bilancio è stata inviata all'Aula di Montecitorio per l'approvazione definitiva. In nottata, le opposizioni hanno duramente protestato in commissione bilancio in quanto il testo della Legge è stato mandato alla Camera senza che ci sia stata possibilità di discutere i circa 350 emendamenti presentati.Continua a Leggere

Legge di bilancio - tra pensioni e reddito il derby lo vince la Lega : Il maxiemendamento alla manovra ha cambiato il quadro in maniera sostanziale. Nel primo triennio si spenderanno per le nuove pensioni anticipate circa 21 miliardi in termini cumulati, mentre per il reddito e le pensioni di cittadinanza ci si fermerà a 17 miliardi (aggiuntivi delle risorse già previste per il Rei, il reddito d’inclusione)...

Legge di bilancio 2019 - modifiche al Cds e a favore dei disabili" : ... da adottarsi di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e ...

Brunetta (FI) : “Il professor Di Maio non conosce la Legge di bilancio” : Roma- Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, la Radio dell’Università Niccolò Cusano. Il professore ha parlato della manovra finanziaria, oggi in discussione alla Camera. Nei giorni scorsi, di Maio ha accusato Pd e Forza Italia di aver raccontato menzogne sui contenuti della manovra. professor ...

Educatori professionali : i nodi aperti - oltre la Legge di bilancio - 27/12/2018 - : Occorrerebbe creare una interlocuzione continua tra mondo politico, associazioni professionali, associazioni di utenti e delle loro famiglie, enti locali, università, sindacati, forze sociali, enti ...