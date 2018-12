Lazio-Torino | le pagelle | Correa stenta | Ciro non gira

Video/ Lazio-Torino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Lazio-Torino , 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 19giornata di Serie A. I biancocelesti e i granata si spartiscono la posta.

Lazio-Torino - i biancocelesti alzano la voce : nel mirino le decisioni arbitrali : Si è giocata la 19^ giornata del campionato di Serie A, 1-1 tra Lazio e Torino, proteste dal club biancoceleste per alcuni episodi arbitrali. Al termine dell’incontro, il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino ha espresso il pensiero del ds Tare: “il nostro Direttore Sportivo è lontano dalla Capitale per questioni lavorative, ma mi ha chiesto di riportare una sua dichiarazione; Igli Tare è rimasto ...

Lazio - col Torino meglio pareggio che peggio : Lazio, col Torino meglio pareggio che peggio – Giocare tre partite in sette giorni non è facile per nessuno. Inzaghi e Mazzarri però sono riusciti nel miracolo di mettere in campo due squadre combattive, anche se nel finale, per la stanchezza e per un diffuso nervosismo, hanno costretto l’arbitro Irrati a estrarre uno dopo l’altro cartellini gialli e rossi. È finita in un pareggio, che scontenta tutte e due le squadre. Il Torino ha segnato ...

Lazio-Torino - Inzaghi : “Errori arbitrali evidenti”. Mazzarri : “Peccato per il pari” : LAZIO TORINO Inzaghi – Al termine del match dell’Olimpico di Roma, Lazio-Torino finito in parità 1-1 il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto il tecnico di Piacenza. In calce il commento dell’allenatore dei granata Mazzarri. – > Leggi anche Pagelle Lazio-Torino 1-1: […] L'articolo Lazio-Torino, Inzaghi: “Errori ...

Lazio-Torino - Tare ed Inzaghi furibondi : “sconcertati per l’arbitraggio” : Il Var non spegne le polemiche, dopo il caos in Juve-Sampdoria, anche nella gara tra Lazio e Torino “Il nostro Direttore Sportivo è lontano dalla Capitale per questioni lavorative, ma mi ha chiesto di riporTare una sua dichiarazione; Igli Tare è rimasto completamente sconcertato dall’arbitraggio del match di oggi”. La Lazio, attraverso il proprio addetto alla comunicazione, sul sito ufficiale dal club, ha protestato a seguito ...

Lazio-Torino 1-1 : Milinkovic con una magia replica a Belotti : ROMA - È successo di tutto in questa sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino finita in parità, un risultato che permette ai biancocelesti di chiudere il 2018 al quarto posto, quindi in zona Champions, ...

Lazio-Torino 1-1 - un super Milinkovic non basta ai biancocelesti : Belotti la sblocca su un rigore discusso assegnato da Irrati, Milinkovic invece la riprende con una magia fissando il risultato sull'1-1

Lazio-Torino 1-1 : Belotti apre - Milinkovic illude. Il forcing finale non basta : La Lazio pareggia in casa contro il Torino, 1-1,. A segno Belotti e Milinkovic . LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 16:57

Pagelle Lazio-Torino 1-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle LAZIO TORINO – Dopo averli lasciati inizialmente a riposo contro il Bologna, Simone Inzaghi rimette nella formazione titolare sia Ciro Immobile che Marco Parolo. Confermato Luiz Felipe, dopo la bella prova di mercoledì, con tanto di rete e di assist,in una difesa completata da Acerbi e da Radu. Sugli esterni Marusic e Lulic mentre alle […] L'articolo Pagelle Lazio-Torino 1-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Vincono Inter e Roma - pareggio tra Lazio e Torino : L’ultima giornata del 2018 La Serie A saluta il 2018 con sette partite giocate alle 15. I risultati più importanti riguardano Inter e Roma, che Vincono sui campi di Empoli e Parma. Un solo gol per l’Inter, con Keita Balde; per la Roma, segnano Cristante e Under. I nerazzurri sono a due punti dal Napoli, in attesa che la squadra di Ancelotti giochi contro il Bologna. I giallorossi di Di Francesco accorciano sulla Lazio, fermata ...

Lazio-Torino 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/26 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Lazio-Torino 1-1 : risultato e cronaca in diretta live : Lazio-Torino, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.