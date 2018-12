L' anno della verità

Capodanno : spot della Polizia con Boldi-De Sica e Lillo&Greg : Anche quest'anno la Polizia di Stato è fortemente impegnata nella campagna d'informazione e sensibilizzazione sull'uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali, con 4 testimonial d'eccezione: ...

Madonna di Campiglio fa da sfondo alle vacanze della famiglia Matri : Capodanno sulla neve per il calciatore - Federica Nargi e Sofia [VIDEO] : Alessandro Matri e Federica Nargi a Madonna di Campiglio per Capodanno: insieme alla coppia in attesa del suo secondogenito anche Federico Peluso e la moglie Sara Piccinini Alessandro Matri e Federica Nargi, prima di diventare genitori per la seconda volta, hanno deciso di trascorrere il Capodanno a Madonna di Campiglio insieme ad alcuni amici, tra cui spiccano il calciatore del Sassuolo, nonché collega di Matri, Federico Peluso e la ...

Trump : l'interferenza russa è il più grande inganno della storia politica americana - : "La fabbricazione della collusione russa è il più grande inganno nella storia della politica americana. L'unica collusione russa è stata con Hillary [Clinton] e i Democratici!", afferma Trump.

Nuovo album di Gianna Nannini nel 2019 - gli auguri di buon anno della rocker che porterà i fan in studio : Conclusa l'esperienza di Amore Gigante, portata nei palazzetti e nei teatri all'aperto per un intero anno, un Nuovo album di Gianna Nannini si prepara a debuttare nel 2019. La rocker senese è da tempo a lavoro su musica inedita, come dimostrano le tante foto e clip apparse sui suoi canali social negli ultimi mesi che la ritraggono in studio insieme a colleghi musicisti in cerca di ispirazione per il Nuovo lavoro. E per concludere l'anno, ...

Milano - ultras e razzismo hanno smascherato le bugie sulla qualità della vita : Qualcosa non funzionava in quelle classifiche e in breve la bugia è stata svelata dai fatti. Non sarà sfuggito a nessuno infatti che nel giro di pochi giorni la città di Milano è passata direttamente dalla gloria dei vertici della classifica delle città più vivibili d’Italia a cura del Sole 24Ore, al fango e al sangue di Inter-Napoli, record di violenza urbana che riaffiora e viene rimbalzata su tutti i giornali e le televisioni. Poche volte ...

A Trisulti la protesta della comunità locale contro progetto sovranista di Bannon : Qualche centinaio di manifestanti contro l'uso improprio dell'antico monastero dove anche l'ex consigliere di Trump vuole fondare la scuola 'in difesa della civiltà giudaico-cristiana che verrà ...

Capodanno : campagna della polizia per un San Silvestro senza incidenti : La polizia, come ogni anno, è impegnata nella campagna d’informazione e sensibilizzazione sull’uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali: Lillo & Greg e Boldi-De Sica sono i testimonial d’eccezione. “Gli attori, con il loro modo ironico, nei tre spot presenti sulle piattaforme social della polizia di Stato, mandano un messaggio forte contro l’utilizzo dei fuochi illegali che può provocare anche gravi ...

Cristiano Ronaldo chiude il 2018 da capocannoniere della Juve : Quest'anno la Serie A non è andata in vacanza per le festività natalizie, infatti ieri si sono giocate le ultime gare prima della sosta. La Juventus ha sfidato la Sampdoria all'ora di pranzo, chiudendo il 2018 con una vittoria targata Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dei 53 punti sui 57 disponibili e, inoltre, la "Vecchia Signora" è riuscita a strappare anche il record dei 100 punti in un anno ...

Tutto pronto per il Capodanno a piazza della Rocca : Nei suoi spettacoli tante battute e gag frizzanti, perfettamente adatte ad intrattenere un pubblico variegato di tutte le età. Ed è proprio questo l'obiettivo dell'evento gratuito organizzato dal ...

Notte dei Pupi e della Taranta : a Gallipoli un Capodanno 100% salentino : Torna a Gallipoli l'atteso appuntamento con La Notte dei Pupi e della Taranta: musica e arte della cartapesta di nuovo insieme per la terza edizione consecutiva.

Roma - terremoto di magnitudo 3.2 a est della Capitale : nessun danno - : Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra Gallicano e Colonna. Non sono stati segnalati danni a cose ...

Roma - terremoto di magnitudo 3.2 a est della Capitale : nessun danno : Roma, terremoto di magnitudo 3.2 a est della Capitale: nessun danno Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra Gallicano e Colonna. Non sono stati segnalati danni a cose o persone Parole chiave: ...

Dai social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...

Promossi e bocciati - le pagelle nell’anno «travolgente» della politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti