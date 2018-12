La tecnologia che ci cambierà la vita nel 2019 | ecco le novità che ci attendono

Le scoperte scientifiche del 2019 : la tecnologia diventerà più intelligente dell'uomo? : ... su tutti la nascita dei primi bimbi geneticamente modificati al mondo, il 2019 potrebbe portare con sè altre clamorose novità. Come la corsa alle partenze dell'uomo diretto verso lo spazio che vede ...

Audi e-tron - è arrivata la rivoluzione elettrica. tecnologia - lusso e prestazioni top anche nel deserto di Abu Dhabi : ... soprattutto in presenza di ferrei limiti di velocità, ormai riscontrabili sulle strade di tutto il mondo, i 400 km dichiarati da Audi non sono egualmente un 'miraggio'. E l'oasi in cui sostare ...

Dietro front del M5S sugli F35 : nel 2013 erano “strumenti di morte” oggi “non possiamo rinunciarci perché ha un’ottima tecnologia” : “Si è parlato in Italia degli F35 e spesso in maniera distorta. Bisogna conoscere e valutare le informazioni. Il programma F35, che è stata avviato da oltre venti anni, a differenza di quello che qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia ed è forse la migliore al mondo in questo momento“. Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nel corso del suo intervento, a Montecitorio, in occasione del convegno ...

La virata M5S (anche) sugli F-35. Il sottosegretario Tofalo : "Non possiamo rinunciare alla sua tecnologia" : All'incontro "Difesa collettiva: le figure di vertice" al ministero della Difesa dopo oltre un'ora e mezza di dibattito con il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Elisabetta Trenta, il presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri, il capo di Stato maggio della Difesa Enzo Vecciarelli, il sottosegretario Angelo Tofalo si fa scappare una frase che rivela una visione molto lontana da quanto il suo Movimento ...

F1 - Sebastian Vettel contro le vetture elettriche : “È la tecnologia sbagliata” : Sebastian Vettel è contrario all’introduzione delle vetture elettriche nel mondo della Formula 1. Il pilota della Ferrari in un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport ha sottolineato come questa non sia secondo lui la tecnologia giusta su cui puntare. La critica si concentra sia sui costi di produzione che sull’effettivo inquinamento prodotto, non ritenuto sufficentemente basso per giustificare il cambio. Queste le parole di Vettel: “Non ...

11 aziende italiane che usano bene la tecnologia : Sono quelle inserite dal Financial Times in una lista di persone e società che si sono fatte notare negli ultimi anni

Arte e tecnologia insieme nel Centro Menichella di Bankitalia : Appena fuori dal Grande Raccordo Anulare di Roma, alle porte di Frascati, la tecnologia all'avanguardia e l'Arte si fondono nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. E' il Centro Donato Menichella ...

Belooy for Sports : la tecnologia che unisce società sportive - tifosi e partner : Lo sport è radicalmente cambiato negli ultimi anni. Oggi le società sportive rappresentano, oltre che una passione, più che mai uno stile di vita che vuole coinvolgere i propri tifosi e partner. A questo fine risulta importante che le strategie e gli strumenti di marketing siano volti al raggiungimento di questi obiettivi. Programmi innovativi di […] L'articolo Belooy for Sports: la tecnologia che unisce società sportive, tifosi e partner ...

In Italia il primo impianto che ricicla pannolini. "La tecnologia c'è - ora manca una legge" : 'Ma il problema è sempre quello: fin quando non nascerà un'economia per queste materie prime-seconde, anche i pannolini raccolti a parte continueranno a finire in discarica o nell'inceneritore' ...

5G - a Roma la tre giorni che analizza la tecnologia presentando per la prima volta i risultati ufficiali dei test : Come funziona il 5G? E soprattutto quale ventata di novità porterà questa tecnologia wireless? Le prime risposte a questi interrogativi arriveranno da 5G Italy – The Global Meeting in Roma, la conferenza di tre giorni (dal 4 al 6 dicembre) promossa dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (Cnit), che impiega un centinaio di persone e riunisce 37 Università italiane diffuse su tutto il territorio nazionale. Nel corso ...

Samsung - la tecnologia degli schermi oled nel mirino della Cina : (Foto: Samsung Display) In Corea del sud si stanno tirando le somme su un caso di potenziale spionaggio industriale ai danni di Samsung. Secondo quanto riportato da Reuters, nove dipendenti di una società locale fornitrice del colosso coreano sono stati incriminati per aver venduto a un gruppo cinese rivale non meglio identificato alcune proprietà intellettuali coperte da segreto industriale, e nella fattispecie i dettagli su alcune delle ...

La sonda InSight tenta una discesa ad alto rischio su Marte : sbarca sul Pianeta Rosso anche grazie alla tecnologia italiana : E’ il giorno di InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport): oggi è previsto l’atterraggio sulla superficie di Marte, un’operazione ad alto rischio. Il team di ingegneri della NASA, che ha programmato tutto nei minimi dettagli, non può far altro che incrociare le dita: può accadere di tutto, dall’ingresso nell’atmosfera alle tempeste di sabbia, fino al contatto vero e ...

Le imprese familiari asiatiche temono la tecnologia disruptive : ... legami emotivi con il personale di lunga data e le risorse esistenti, formalizzazione e resistenza politica. Le aziende familiari asiatiche mostrano anche una bassa dipendenza dai fornitori di ...

tecnologia e aziende - perché al giorno d’oggi affidarsi ad una web agency è fondamentale : L’evoluzione Tecnologia è entrata nelle nostre vite anche quando non eravamo pronti ad accoglierla. Se fino a qualche anno anche