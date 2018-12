calcioweb.eu

: La solidarietà di #Maradona: 'vittima di razzismo cone #Koulibaly' - CalcioWeb : La solidarietà di #Maradona: 'vittima di razzismo cone #Koulibaly' - zazoomblog : Io vittima razzismo come Koulibaly la solidarietà di Maradona - #vittima #razzismo #Koulibaly - MarioRomano71 : RT @Adnkronos: 'Io vittima razzismo come Koulibaly', la solidarietà di Maradona -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Diego Armandoattraverso i social ha deciso di intervenire sui cori razzisti nei confronti del difensore Koulibaly in occasione di Inter-Napoli, disputata a San Siro, gara che ha portato tantissime polemiche.”Ho giocato sette anni con il Napoli e anch’io ho subito cori razzisti da alcune tifoserie – ricorda -. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano ‘Benvenuti in Italia’. Mi sento ancora più napoletano e oggi voglio essere vicino a Koulibaly. Spero che questo episodio segni un punto di svolta, per eliminare una volta per tutte ildal calcio”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Ladi: “vittima diKoulibaly” CalcioWeb.