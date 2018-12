La settimana NBA 31-12-2018

La settimana NBA speciale Christmas Day : La settimana NBA speciale Christmas DayInsieme al pranzo di natale, se ne è andata anche la magia dell’NBA Christmas day, che ha visto giocare sui parquet del paese a stelle e striscie, ben cinque partite. La prima sfida è stata quella tra New York Knicks e Milwaukeee Bucks, disputatasi alle 18 italiane al Madison Square Garden, dove i bianco verdi ne sono usciti vincitori con uno scottante 95-109. I padroni di casa (sfavoriti alla ...

La settimana NBA del 17-12-2018 : Si è da poco conclusa un’altra settimana NBA, per la precisione, la numero 9 della stagione. Questa settimana abbiamo visto la ripresa dei Boston Celtics, capaci infatti di vincerne ben tre di fila, contro Pelicans, Wizards e Hawks, salvo poi perdere contro i Pistons in un 113-104 dove Blake Griffin mette a referto la bellezza di 27 punti e 6 rimbalzi. In ripresa ci sono anche i San Antonio Spurs, che dopo aver preso schiaffi in giro ...

La settimana NBA del 10-12-2018 : La settimana numero otto della “Regular Season” NBA si è appena conclusa, lasciandoci dubbi, ma anche certezze: una di queste è senza dubbio quella di un talento chiamato Doncic, capace di rifilare agli Houston Rockets un sonoro 11-0 nei minuti finali, portando i suoi alla vittoria. I Mavericks infatti, hanno battuto Clippers, Portland e appunto i Rockets, perdendo solamente con i Pelicans. Non sembra invece finito il periodo nero ...

La settimana NBA del 02-12-2018 : La settimana “sette” della regular season NBA si è aperta con la vittoria dei Wizards sugli Houston Rockets di Harden per 135-131, in una partita spettacolare, che si è prolungata all’overtime. Sono tornati a vincere anche i Golden State Warriors, che hanno battuto gli Orlando Magic (116-110), ma perso contro Toronto e Detroit. Quest’ultima ha visto il ritorno in campo di Stephen Curry. Continuano la rincorsa al primo ...

La settimana NBA del 25-11-2018 : Warriors e Boston K.O.settimana ricca di partite, che ci hanno dato verdetti anche abbastanza importanti: la notizia più clamorosa è quella del k.o. texano che hanno subito gli Warriors, perdendo lunedì con i San Antonio Spurs, e mercoledì con gli Oklahoma Thunder di Russel Westbrook. Questa è stata però anche la conferma di Milwaukee come sorpresa, che ha infatti di nuovo battuto i Denver Nuggets per 104-98 nella notte di martedì, rimanendo ...

NBA - la settimana da incubo dei Golden State Warriors : Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, uno spogliatoio in frantumi e gli infortuni di Curry e Green: in una settimana è cambiato tutto in casa Golden State Warriors. Ripercorriamo quanto ...

NBA – Wade fuori almeno una settimana : niente infortunio - ‘Flash’ vicino alla figlia appena nata : Dwyane Wade dovrà saltare le prossime 4 partite che gli Heat giocheranno in settimana: ‘Flash’ vuole stare vicino alla piccola figlia appena nata I Miami Heat dovranno fare a meno del loro uomo simbolo, Dwyane Wade, per almeno una settimana. ‘Flash’ salterà le prossime 4 partite, ma non per infortunio: Wade ha spiegato di voler stare vicino alla figlia appena nata. Una scelta condivisibile, che il numero 3 dei Miami ...