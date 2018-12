La Russia addestrati piccoli soldati | chi sono i 300mila cadetti della Yunarmiya

huffingtonpost

(Di domenica 30 dicembre 2018) La loro divisa è composta da basco rosso e divisa beige, per essere al serviziomilitaristadi Putin: non stiamo parlando di adulti arruolati, ma dei ragazzini, gruppo paramilitare per giovani e giovanissimi creato nel 2016 dal MinistroDifesa russo Sergey Shoigu. Oggi la giovanissima compagine è arrivata a contare benvolontarie viene definita la "più efficace organizzazione patriottico-militare infantile del Paese".Il gruppo è stato creato due anni e mezzo fa con l'obiettivo di inculcare valori patriottici in chi ancora siede tra i banchi di scuola. Il Cremlino punterebbe molto su questo nuovo strumento di propaganda, grazie a cui i ragazzini posimparare tecniche di difesa, a lanciarsi con il paracadute e a maneggiare armi.L'iniziativa, appena messa in campo, aveva coinvolto circa 2mila ...