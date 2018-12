La rivelazione della Bild | Schumacher? C' è un motivo se non si fa più vedere

rivelazione shock di Niki Lauda : “trapianto di polmone? Periodo peggiore della mia vita. Contavo i tubi dell’ossigeno per…” : Niki Lauda rivela alcuni dettagli della sua degenza in ospedale post operazione ai polmoni: il presidente non esecutivo della Mercedes descrive quei momenti come i peggiori della sua vita Niki Lauda nella sua vita ne ha passate tante. L’attuale presidente non esecutivo della Mercedes ha fatto spesso, metaforicamente, una gara di velocità con la morte che fin qui lo ha visto sempre vincere, come quando sfrecciava davanti a tutti alla ...

Le notizie del giorno – Le rivelazione shock della mamma di Astori ed il caso Nainggolan : Le notizie del giorno – Sono passati ormai più di 8 mesi dalla morte di Davide Astori, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, la Fiorentina ha attraverso un momento difficilissimo ma ha anche avuto la forza di reagire. Nel frattempo arrivano rivelazioni shock da parte di mamma Anna, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, rivelazioni sul giorno della morte del figlio: “io e mio marito dovevamo andare alla messa e poi a ...

Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen"/ rivelazione choc dell'ex modella : "Ma non ho rimorsi" : Babi Christina Engelhardt: "A 16 anni con Woody Allen". Rivelazione choc dell'ex modella e attrice, che però precisa: "Non ho rimorsi"

“Feci sesso con Woody Allen. Avevo 16 anni ma non ho rimpianti” : la rivelazione di un’ex modella : “Ho avuto una lunga relazione con Woody Allen, iniziata quando Avevo 16 anni. Lui non mi ha mai chiesto l’età, ma sapeva che andavo al liceo”. A parlare è l’ex modella Babi Christina Engelhard, in un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, in cui rivela la sua relazione con il grande regista all’epoca dei fatti 41enne. Christina, che oggi ha 59 anni, ha raccontato alla rivista che la loro relazione sarebbe durata 8 anni, dal 1976 al ...

Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen"/ rivelazione choc dell'ex modella : "Ma non ho rimorsi" : Babi Christina Engelhardt: "A 16 anni con Woody Allen". Rivelazione choc dell'ex modella e attrice, che però precisa: "Non ho rimorsi"

«La mia storia con Woody Allen a 16 anni» : rivelazione choc di un'ex modella : Era il 1976 e Babi Christina Engelhardt aveva 16 anni. Fu lei a prendere l'iniziativa. Lasciò un biglietto sul tavolo di Woody Allen: 'Dal momento che hai firmato abbastanza autografi eccoti il mio'. ...

Sesso - gli addobbi natalizi stimolano l’eccitazione. La rivelazione della sessuologa : Tanto Sesso a Natale. Anzi, prima. Che stiamo dicendo? Non prendetevela con noi, lo dice la sessuologa Rosamaria Spina. L’idea del Natale vi opprime e vi rende nervosi? Già pensate a quanto vi annoierete (o discuterete) durante le cene in famiglia? A quanti soldi perderete durante le giocate a carte con gli amici? Sappiate che c’è anche una buona notizia. Che ha a che fare con la vostra vita tra le lenzuola. E con le palline dell’albero. La ...

Gf Vip - la rivelazione di Signorini : "La sera della lite Totti era dietro le quinte" : La lite al Gf Vip fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona ha fatto parecchio parlare. Da una parte il pubblico si è schierato dalla parte della conduttrice, dall'altra da quella dell'ex re dei paparazzi. ...

Sandro Mayer - la rivelazione della figlia Isabella : «Non era malato» : Sandro Mayer non era malato, è morto all'improvviso per una brutta infezione. Lo ha detto Isabella, la figlia del direttore di Di Più, in collegamento con Barbara D'Urso a...

Ayrton Senna - la rivelazione della sua ex : “Un mese prima della morte mi disse : ‘Sento che non vivrò a lungo'” : “Avevo 20 anni quando l’ho visto per la prima volta. Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi”. Inizia così il racconto di Cristina Pensa a Caterina Balivo durante l’ultima puntata di Vieni da Me a cui ha raccontato alcuni retroscena inediti sul campione di Formula 1 Ayrton Senna, con il quale è stata fidanzata per due anni, come quello che il pilota aveva in qualche modo “previsto” la sua morte. “Si è lasciato andare ...

Ayrton Senna - la rivelazione della ex : "Disse : sento che non vivrò a lungo" : ' Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi ', ammette Cristina Pensa ospite nel programma Vieni da me , condotto su RaiUno da Caterina Balivo, parlando di Ayrton Senna . Un'amore che ricorda ...

Gf Vip - la rivelazione della Henger : 'Gli innominabili sono stabiliti da esterni' : Il nome di Eva Henger va a pari passo con la parola "scoop". Nell'ospitata a "Ultime dalla Casa" di Emanuela Gentilin, ha lanciato l'ultima bomba che ha come protagonista, ancora una volta, Francesco Monte. Secondo Eva ci sarebbero degli accordi tra alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip che apparterrebbero alla stessa agenzia. In particolare, accusa Francesco di essersi messo d'accordo già prima del reality. Difatti sarebbe ...

Morì a 17 anni cadendo da un palazzo di Roma. La rivelazione di Chi l'ha visto : "Era un corriere della droga" : Si aprono nuove piste sul presunto suicidio di Laura C, la 17enne morta il 16 febbraio dopo essere caduta dal settimo piano di un palazzo il giorno di San Valentino del 2017, nel quartiere Nomentano di Roma. La redazione di Chi l'ha visto?ha scoperto che la ragazza era un corriere della droga. Durante la puntata del 21 novembre si ricostruisce la storia di Laura. Dana, sorella della vittima, ai microfoni della trasmissione dice: "Penso ci sia ...

'Alex Belli mi chiedeva cose particolari a letto' : rivelazione hot della ex a Domenica Live : Mila Suarez torna a parlare di Alex Belli a Domenica Live. La modella di origini marocchine aveva già raccontato a Barbara D'Urso il dolore che le aveva causato la rottura improvvisa con l'ex compagno,...