La manovra italiana passa in zona Cesarini

Bce : peggiora disavanzo in Eurozona - pesa la manovra italiana : La Banca centrale europea rivede, quindi, "leggermente" al ribasso le stime diffuse a settembre di crescita dell'economia per il 2018 e per il 2019 nell'Eurozona. Secondo l'istituto di Francoforte il ...

manovra italiana - Moscovici : 'Ora rispetta le regole. Missione compiuta' : Il bilancio pubblico dell'Italia per il 2019 'è ora molto più realista, prossimo alle regole e con modifiche sostanziali. È quello che volevo come commissario: Missione compiuta'. Lo afferma il ...

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok dell’Ue. Piazza Affari in rialzo - giù lo spread : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla commissione europea una lettera in cui illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio. Lo confermano fonti di governo. Il premier sarà in Aula al Senato alle 12 per riferire al Parlamento, mentre avrebbe annullato un impegno in mattinata al Coni. L’esito della valutazione final...

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok definitivo dell’Ue. Piazza Affari in rialzo : Borse europee in rialzo con gli investitori che guardano positivamente all’accordo raggiunto tra il governo italiano e l’Ue sulla manovra economica. I listini del Vecchio continente attendono anche le indicazioni della Fed sui tassi d’interesse mentre sullo sfondo restano sempre i rapporti tra Cina e Usa sul fronte commerciale. In rialzo l’euro s...

Così l'eco-tassa in manovra danneggerà l'industria dell'auto italiana : Italia-Ue: la revisione della manovra complica i progetti del governo Parigi, 17 dic 08:28 - (Agenzia Nova) - Secondo molti osservatori, con la revisione della manovra finanziaria per il governo italiano sarà più difficile realizzare il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni. È quanto a

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Moscovici si accanisce contro la manovra italiana - 14 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua senza soste la ricerca di Cherif Chekatt, Moscovici: Ancora non ci siamo , 14 dicembre 2018, .

Moscovici boccia di nuovo la manovra italiana del 2 - 04 ma accetta quella Francese del 3% : Moscovici boccia di nuovo la manovra Italiana del 2,04 ma accetta quella Francese del 3% Per la Nuova manovra Italiana Moscovici risponde che per L’italia ancora non ci siamo, ma accetta il 3% di deficit/Pil ai Francesi. Cose da far venire i mal di testa quelli forti le decisioni prese da Moscovici, che mette ombre sull’Europa e il modo di gestire le cose. Non ci siamo ancora”. Così il commissario europeo agli Affari economici, ...

Incontro Conte-Juncker sulla manovra - Economia italiana - spettro recessione? - Il dibattito sull'ecotassa : Oggi a Focus Economia: Oggi pomeriggio a Bruxelles Incontro tra il presidente della Commissione UE JeanClaude JUNCKER e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe CONTE. Spread in deciso ribasso dopo che sono ...

manovra - Moscovici : "Bene l'apertura italiana - ora riduca il deficit" | Conte : "Eviteremo l'infrazione" : Nuovi segnali di distensione dopo gli incontri di Tria e del premier con gli esponenti Ue a Buenos Aires. "Se recuperiamo delle somme, ragionevolmente ci potrà essere la riduzione del deficit" dice il premier

La manovra italiana piace agli Usa. Il punto di Eisenberg - Moavero e Tria : ... l'Italia incassa anche l'apprezzamento Usa per la manovra: "Il premier Giuseppe Conte " ha detto il rappresentante statunitense " sta lavorando molto per l'economia italiana e avrà molto successo, ...

manovra - Tria : 'L'economia italiana non giustifica spread attuali' : "L'economia italiana non giustifica gli spread che stiamo avanti in questo periodo". Lo ribadisce ancora una volta il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando in conferenza stampa a margine del G20 a Buenos Aires. Il ministro auspica un confronto con l'Europa, che "può essere utile a determinare una maggiore consapevolezza ...

Economia italiana sottozero - Pil giù dello 0 - 1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla manovra : Il rallentamento c'è e ora si vede. Anzi, più che decelerare nel terzo trimestre dell'anno l'Economia italiana ha innestato la retromarcia registrando una...

Tajani : 'La manovra italiana va modificata. Salvini molli i 5Stelle o ne pagherà gli sbagli' : Non c'è una persona al mondo tranne i ministri della Repubblica italiana che giudichi positivamente la legge di bilancio'. Cosa preoccupa di più la Ue e gli Stati membri della manovra italiana? 'Il ...

Moscovici sulla manovra italiana : «Le sanzioni sono sempre un fallimento» : La procedura d'infrazione contro l'Italia? «Allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria...». Ma «non siamo ancora a questo punto», il dialogo...