La manovra è legge | sì della Camera con 313 voti favorevoli e 70 contrari

manovra - scontro Fi-Lega su legge Fornero : ANSA, - ROMA, 30 DIC - "Fi prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò Fi e la macelleria sociale che è iniziata con quel ...

La manovra è legge. Ok definitivo della Camera : La manovra è legge. La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al testo con 313 sì al termine di un'altra giornata caratterizzata da forti tensioni tra maggioranza e opposizione.

La manovra è legge. Dopo un percorso tortuoso e difficile : Con 313 sì e 70 no, il governo incassa dalla Camera il via libera definitivo alla manovra Dopo un'altra giornata caratterizzata da forti tensioni tra la maggioranza e le opposizioni. Un via libera che giunge Dopo un iter tortuoso, caratterizzato da frizioni interne all'esecutivo, polemiche con le opposizioni e momenti di tensione con l'Ue. Il primo braccio di ferro risale a fine settembre e vede i due ...

manovra - la Camera approva con 313 voti favorevoli : il bilancio dello Stato è legge : Via libera definitivo alla legge di bilancio con 313 voti favorevoli e 70 contrari. La Camera ha approvato la Manovra economica dopo un iter caratterizzato da bagarre e proteste. “Vi siete inginocchiati a Bruxelles, in ritardo, costando miliardi di euro agli italiani”. “Potevano scriverla Renzi e Boschi“. Peggio della Fornero, “perché tagliate le pensioni senza versare una lacrima”. L’ultimo miglio della ...

La manovra è legge : pensioni e tasse - le novità punto per punto : ... basterà il parere favorevole di una commissione istituita al ministero dell'Economia. I rimborsi saranno al 30% per gli azionisti e al 95% per gli obbligazionisti. Avranno la priorità le persone con ...

Legge di Bilancio - i piddini protestano per l'ok alla manovra : Rampelli li ridicolizza con una battuta : Con 327 sì e 228 no l'aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sulla manovra. L'astenuto è stato uno. Ora si va avanti con l'esame degli ordini del giorno: si prosegue fino a mezzanotte e si riprende domani alle 9 per il voto finale sul provvedimento. alla comunicazi

manovra 2019 - Lecotassa e lecobonus sono legge : Con 327 sì e 228 no il governo ha ottenuto, per la terza volta in tre settimane, la fiducia sul disegno di legge bilancio che contiene la famigerata ecotassa sulle auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e lecobonus per quelle fino a 70 g/km. Il provvedimento, che non è cambiato a Montecitorio rispetto al testo approvato il 23 dicembre al Senato, sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in ...

Berlusconi all'attacco della manovra : 'Questa legge danneggia i giovani - ruba agli anziani - punisce chi fa il bene' : Questa legge di bilancio - che nessun governo serio avrebbe potuto presentare - è il logico coronamento di una politica economica che ha già impoverito i risparmi degli italiani, ha creato sfiducia ...

manovra - Sgarbi contro il M5s : “Voterò la legge mentre vi osservo precipitare”. Poi cita Foucault : “Morirete giovani” : Durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, ci sono state forti tensioni tra opposizioni e maggioranza. L’ultima ha visto coinvolti i deputati del Pd e quelli della Lega, con il dem Luigi Marattin che ha accusato il leghista Nicola Molteni di averlo insultato. Inatteso paciere, il deputato del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi. Che poi è intervenuto per denunciare il metodo con cui la maggioranza sta facendo approvare la Manovra ...

manovra E POLITICA/ Lega o M5s : chi ci perde con la legge di bilancio? : Dopo sei mesi di Governo insieme e il varo della legge di bilancio emergono sempre più evidenti le differenze tra Lega e Movimento 5 stelle

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

manovra - diventano decreto legge le misure sugli Ncc : Stralciati dalla Manovra, il governo reintroduce in parte nuovi limiti al servizio di autonoleggio con conducente. Con tassisti pronti a bloccare le città e conducenti Ncc che annunciavano ...

manovra approvata a colpi di fiducia : cosa c'è e cosa manca nella legge di bilancio : A palazzo Madama la maggioranza va alla prova di forza e, saltando ogni discussione sulle misure che verranno presentate dal...

