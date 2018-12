La mamma dovrebbe contare meno del negro? Salvini conosce l’Italia

ilnapolista

(Di domenica 30 dicembre 2018) Nun mettere ‘e mamme mmiezoDalla tolleranza zero al dialogo Ai tempi della scuola non esisteva frase più ricorrente. Era una sorta di mantra che accompagnava le tue giornate. Dall’autobus in cui viaggiavi stipato come sardine prima di essere vomitato fuori come un missile sputato dalla rampa di lancio. All’attesa della campanella fuori scuola, quando arrivavi prima. Il nostro “e spegni quella sigaretta” era “nun mettere ‘e mamme mmiezo”. Alla cosiddetta ricreazione, o comunque a un incontro nei corridoio o nei bagni. Succedeva che talvolta il suggerimento non veniva recepito e allora erano mani che partivano, braccia che si aggrovigliavano, volti che si arrossavano. Insomma le mazzate. Perché ‘aè semp’a. Come ha ricordato il ministro dell’Interno Matteoin una lettera alla Gazzetta dello Sport. Lettera che va ...