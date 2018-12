La fragilità dell' uomo contemporaneo c' entra con la crisi delle democrazie

Francia vs Italia : la fragilità della democrazia e le differenze tra la piazza di Parigi e quelle di Lega e M5s : Tre immagini: Roma, piazza del popolo, adunata leghista, aperta dal ministro dell’Interno che indossava addirittura la felpa della uniforme della Polizia di stato. A significare, non fosse abbastanza chiaro, la volontà di piegare al suo volere le istituzioni democratiche in spregio a qualsiasi minimo rispetto del ruolo che riveste. Crocifissi nelle aule scolastiche, e, soprattutto, pretesa di rappresentare il “Popolo” in Europa nominato ...