La figlia di 6 mesi è nella vasca | lei guarda Facebook sul telefono | la bimba annega

Getta la figlia di 6 mesi in uno stagno gelato : “Sono stressato dal Natale” : Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto nel nord-ovest dello stato del Missouri, dove un giovane padre statunitense di 28 anni, Jonathon Zicarelli, ha Gettato la figlia di sei mesi in uno stagno ghiacciato. L’uomo, per nulla rammaricato, si è presentato dalla polizia raccontando serenamente l’accaduto e giustificando il suo gesto con lo stress derivante dalle festività natalizie. I poliziotti, giunti sul luogo indicato, hanno ...

“Sono stressato dal Natale” - papà getta la figlia di 6 mesi nello stagno gelato : L'uomo subito dopo è andato alla vicina stazione di polizia ad autodenunciarsi. In questo modo gli agenti hanno potuto correre sul posto e salvare la bimba che era già in grave ipotermia. "Siamo stressati dal Natale e volevo alleggerire il lavoro di mia moglie" ha spiegato il 28enne agli inquirenti.Continua a leggere

Coppia suicida - mesi fa era morta la figlia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Coppia suicida, mesi fa era ...

L’appello di una mamma per la figlia di 16 mesi : “Rori ha urgentemente bisogno di un cuore” : L'appello lanciato su Facebook da Jennifer Shane, una mamma del Kentucky, per la figlioletta di sedici mesi. La bambina, Aurora "Rori" Shane, è nata con un difetto cardiaco e la sua unica possibilità di vivere una vita normale è sottoporsi a un trapianto di cuore: "Lei ha conquistato tanti cuori, è il momento di trovarne uno per lei".Continua a leggere

figlia Rostagno : da dieci mesi aspetto motivazioni sentenza : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - Sono trascorsi dieci mesi dalla sentenza d'appello del processo per l'omicidio di Mauro Rostagno, il sociologo ucciso da Cosa nostra nel 1988, ma, nonostante il termine scadesse lo scorso 20 agosto, non c'è ancora traccia delle motivazioni, che hanno spinto la Corte d'a

Mamma e figlia di 10 mesi uccise da un orso grizzly : trovate morte dal marito : Un terribile dramma è avvenuto in Canada , dove una Mamma e la figlioletta di dieci mesi sono state uccise da un orso grizzly nel territorio dello Yukon: Valerie Theoret , Mamma 37enne, e la piccola ...

Canada - orso sbrana madre e figlia di 10 mesi : grizzly abbattuto : La natura non è sempre dolce e splendida; talvolta è brutale e veemente, e provoca morti. In Canada, nel territorio dello Yukon, a pochi passi dal lago Einarson, una donna e la figlia di 10 mesi sono state sbranate da un orso. La professoressa di francese Valerie Theoret aveva ottenuto un congedo parentale e si era trasferita insieme alla sua famiglia in una zona boschiva del Canada. Il compagno della vittima si era allontanato momentaneamente ...

Uccide di botte la figlia adottiva di 7 mesi mentre le cambia il pannolino : 'Ero frustrato - lei piangeva' : Doveva cambiarle il pannolino. E invece l'ha uccisa picchiandola selvaggiamente. La vittima è una bimba di 7 mesi, l'asassino è il padre adottivo, che aveva scelto di riconoscere la piccola dopo ...

Madre "rapisce" la figlia di pochi mesi dall'ospedale e fugge : La piccola era stata ricoverata per una frattura a un femore e allontanata dai genitori. Ricerche in corso

Doveva essere una vacanza! Mamma lancia la figlia di 2 mesi dall'auto in corsa : Nicole Stasio era in vacanza quando ha messo in atto il drammatico gesto, poco dopo si è lanciata dalla stessa auto rimanendo ferita. La donna soffrirebbe di depressione post-parto. Senza un motivo apparente, ha improvvisamente gettato la sua bambina di appena 2 mesi dal finestrino dall'auto in corsa, poi, poche centinaia di metri più avanti, si è lanciata dalla stessa auto tentando un gesto suicida che non le è riuscito. È il drammatico e ...

Mamma uccide figlia di 2 mesi lanciandola dall’auto in corsa - poi tenta il suicidio : La donna di 32 anni, Nicole Stasio, era in vacanza quando ha messo in atto il drammatico gesto, poco dopo si è lanciata dalla stessa auto rimanendo ferita. La donna soffrirebbe di depressione post-parto.Continua a leggere

Cercò di paleggiare la figlia minorenne della convivente : compagno condannato a 2 anni e 2 mesi : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Papà dorme con la figlia di 4 mesi nel lettone : quando si sveglia la bimba è morta : La tragedia è avvenuta a Burnley, in Regno Unito, nel maggio dello scorso anno. L'inchiesta non è riuscita a stabilire le cause del decesso della piccola Alissa. Ma per l'esperto: “Dormire in un letto normale, anche in un letto matrimoniale, o su due divani come in questo caso, può aumentare i rischi per i bambini".Continua a leggere

Milano - ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni condannato a tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...