La Fca di Manley al test Usa Il nodo immatricolazioni

Auto - Mike Manley sceglie il responsabile Fca in Nord America : il nuovo top manager strappato ad… Amazon : L’amministratore delegato di FCA ha scelto Mark Stewart come nuovo responsabile del gruppo in Nord America Novità in casa FCA, l’amministratore delegato Mike Manley ha infatti scelto Mark Stewart per ricoprire il ruolo di responsabile del gruppo in Nord America. Il nuovo top manager, con un passato in Amazon, è stato annunciato all’interno di una lettera inviata da Manley ai dipendenti di tutto il mondo, all’interno ...

Fca - ecco a chi piace - e a chi non piace - il piano di Manley : FCA, UN ESEMPIO NEL MONDO? Ad essere particolarmente ottimista è anche Roberto Di Maulo: "Mentre il mondo dell'automotive è scosso dalla notizia di 15mila licenziamenti alla GM e dalle crescenti ...

Fca - 5 miliardi di investimenti in Italia. Il piano di Manley e Gorlier prevede la piena occupazione : TORINO - Cinque miliardi per l'Italia. Per lanciare nuovi modelli, avviare la svolta verso una corposa elettrificazione e riportare tutti gli impianti di Fiat Chrysler nella Penisola a completa...

Fca - Manley presenta piano ai sindacati : 500 elettrica a Mirafiori e Jeep a Melfi : Per la prima volta alla prese con i sindacati italiani, il CEO di Fiat Chrysler Automobiles Mike Manley debutta al tavolo di Mirafiori . accompagnato dal responsabile delle attività europee del gruppo,...

Fca - parla l'ad Manley : 'Maserati va differenziata da Alfa Romeo' : "Errori di gestione importanti" per il brand Maserati. A parlare non è un appassionato di motori qualsiasi, ma l'amministratore delegato di Fca Mike Manley, che in una recente intervista ha fatto il punto sull'andamento della casa del tridente, lontana dagli obbiettivi di vendita attesi per il 2018. Parole che non appaiono votate solo a marcare un segno di discontinuità dalla gestione precedente, quella di Sergio Marchionne, ma ad analizzare un ...

Fca - oggi cda sul conti : il primo trimestre di Manley. Mercoledì incontro al Mise su settore auto : TORINO - I conti del terzo trimestre di Fca, primo periodo interamente sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley, saranno domani sul tavolo del consiglio di amministrazione...

