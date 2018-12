La famiglia Icardi vola in Argentina per Capodanno | ci sono anche Lautaro Martinez e la

Ivana Icardi distrugge Wanda Nara : la famiglia di Maurito si “spacca” : Ivana Icardi e Wanda Nara non se le sono mandate a dire sui social, uno scambio di battute molto piccate hanno acceso una lite in famiglia Ivana Icardi distrugge Wanda Nara. Non è la prima volta che la sorella di Maurito, capitano dell’Inter, ha qualcosa da ridire sul comportamento della moglie Wanda. Stavolta però la sorella del centravanti ci è andata giù pesante contro la showgirl argentina. “Dimmi con chi vai e ti dirò chi ...

Inter - l’ex Adriano : “I nerazzurri come una famiglia - Ronaldo e Icardi…” : Adriano è uno di quei classici giocatori da “sarebbe potuto diventare” o “avrebbe potuto fare”, così carico di potenziale non adeguatamente supportato dalla tenuta mentale. Il brasiliano ha rilasciato un’Intervista a DAZN soffermandosi molto sul suo passato in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport ha riportato: “So quanto ero forte, so che facevo cose importanti in campo. Non mi rendevo conto all’inizio di ...

Icardi e famiglia al Nike Store di Milano : tutti a personalizzare le Air Force 1 : Icardi Nike Store Milano. Mancano ancora pochi giorni al derby d’Italia, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino dove l’Inter farà il possibile per interrompere la serie positiva della Juventus, ancora imbattuta in questo campionato (sono arrivate solo vittorie, ad eccezione del pareggio contro il Genoa). A guidare i nerazzurri sarà ovviamente il capitano […] L'articolo Icardi e famiglia al Nike Store di ...

Icardi si tocca i ‘gioielli di famiglia’ - Wanda Nara lo stuzzica su Instagram : la battutina hot della moglie di Mauro : Wanda Nara stuzzica Icardi su Instagram pubblicando una foto in cui il calciatore dell’Inter si tocca i suoi… gioielli! “Cosa stai facendo sexy amore mio???”. Così Wanda Nara stuzzica il marito Mauro Icardi su Instagram pubblicando una foto nella quale il calcitore dell’Inter si tocca i ‘ gioielli di famiglia’. La bellissima moglie dell’attaccante argentino si pone il piccante quesito ...